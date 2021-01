– Det er så urettferdig at barn skal rammes på denne måten

Lørdag morgen våknet lokalsamfunnet i Vesterålen opp til den forferdelige nyheten om hyttebrannen på Andøya der fem av de seks som befant seg på hytta var savnet.

Sokneprest Peter Wilhelmsson i Svolvær kirke forteller om en sorg som er vanskelig å bære.

– Det har vært en veldig trist dag for oss. Det er små forhold her, hvor alle kjenner hverandre, så vi skjønte fort hvem som var rammet, sier han.

Både presten, kriseteamet og skoleledelsen var raskt ute for å støtte opp om de mange berørte.

– I dag har det handlet om å ta vare på hverandre og få riktige beskjeder ut til de som er nært berørt, sier Wilhelmsson.

Støtte i sorgen

Fire av de fem personene som er savnet etter hyttebrannen er barn under 16 år.

Barna er elever ved Henningsvær og Svolvær skoler. Lørdag ble disse to skolene åpnet for å ta i mot medelever, deres foreldre og lærere.

– Det er spesielt to klassetrinn som nå er i stor fortvilelse. Det naturlig nok forskjellige behov hos disse elevene, da de i ulik alder, sier soknepresten.

Men han berømmer både lærerne for at det er så trygge og gode for elevene sine i denne vanskelige situasjonen, men også hvordan elevene stiller opp for hverandre.

– Oppi sorgen er det fint å se sterke unger, som står i sin egen sorg og sitt eget tap, men også deler ut klemmer og trøster vennene sine, sier soknepresten.

– Urettferdig

Lørdag kveld ble kirken både i Svolvær og Henningsvær åpnet, så alle hadde et sted hvor de sammen kunne tenne lys og søke trøst.

Innbyggerne strømmet til Svolvær kirke lørdag kveld for å søke sammen og få trøst. Foto: Roy Arne Salater/ TV 2

– Det er ekstra hardt når barn rammes. Hva tenker du om det?

– Dette er fire av våre unger. Det blir så urettferdig opp i hele at unger skal rammes på denne måten. Barna er de fineste vi har og vi skulle ønske verden bare var god med dem, men slik var det dessverre ikke i natt. Det syns jeg er tungt, sier Wilhelmsson.

Men soknepresten sier at denne hendelsen er like urettferdig for alle som er rammet.

– Her er det mange pårørende. Og vi må huske på at dette er like urettferdig for besteforeldrene, tanter, onkler, søsken, kamerater og venninner. Vi kjenner alle sammen på en forferdelse etter denne tragedien, sier han.

Presten sier at det det er ekstra viktig at man står sammen nå i sorgen.

– Det er leit at det er slike hendelser som minner oss om hvor verdifulle hver enkelt av oss er. Vi har ingen å miste.