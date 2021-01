Mount hindret Chelsea-skrell og ga Lampard pusterom

Fulham - Chelsea (0-0) 0-1

Frank Lampard var under hardt press før London-derbyet mot Fulham. Chelsea stod med én seier på sine seks ligakamper, og trengte tre poeng mot bunnlaget Fulham.

Mason Mount sørget for at de blå innfridde. Den engelske midtbanespilleren stod på rett sted til rett tid i Fulhams 16-meter. Vertenes keeper, Alphonse Areola, ga en grusom retur i egen boks – da var Mount nådeløs.

– Det var en veldig viktig kamp for oss, med tanke på den tapsrekken vi har vært gjennom i det siste. Det har vært tøft for oss, sier Mason Mount i et intervju med Sky Sports.

Chelsea klatrer dermed opp til 7.-plass på tabellen med 29 poeng, og har tre poeng opp til Leicester på 4.-plass, som har én kamp mindre spilt.

– Seieren føles bra og vi fikk som fortjent. Vi hadde ikke en veldig god rekke før kampen, og har tatt noen slag i løpet av kort tid. Vi kan ikke tenke at problemet er løst, for det er det ikke, sier Chelsea-manager Frank Lampard til Sky Sports.

Utvist

Fulhams Antonee Robinson fikk direkte rødt kort etter en knallhard takling på César Azpilicueta like før pause. Amerikaneren viste knottene da han hoppet inn med full kraft.

– Den kraften han går inn med er enorm. Om ikke Azpilicueta hadde klart å hoppe før taklingen, hadde han blitt skadet. Robinson går inn for hardt, så for meg er det ingen tvil, konkluderer TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i studio.

Etter en intens åpning på kampen tok de blå mer og mer over. Etter 25 minutter var de uhyre nærme uttelling, da Mason Mount traff tverrliggeren.

Chelsea møter Leicester tirsdag. Se kampen på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 21.00.