Har holdt norsk syklists alvorlige dopingdom skjult i over tre år

TV 2 kan fortelle at en ung, norsk syklist akkurat har sonet ferdig en minst tre år lang dopingdom. Hva nordmannen er tatt for, og hvorfor det har blitt holdt skjult, vil offentligheten ikke få vite.

Rytteren det er snakk om, nå 25 år gamle Erlend Sør-Reime fra Stavanger, har store deler av livet sitt bodd i Spania.

I årene før han ble tatt for doping tilbake i 2017, syklet han for en rekke av Spanias bedre amatør– og U23-lag og var på nippet til å bli proff i et av sykkelsportens hjemland.

Så kom den positive prøven, den lange dopingdommen og fullstendig taushet fra et tosifret antall organisasjoner og personer tilknyttet sykkelsporten og antidopingarbeidet i inn– og utland.

Etter en minst tre år lang utestengelse, er han nå tilbake.

Når saker blir lagt lokk på

For ordens skyld: hovedpersonen (og personer i hans nære krets) har unnlatt å svare på en rekke ulike henvendelser og intervjuforespørsler fra TV 2 de siste to og et halvt årene.

FREMTREDENDE I SPANIA: Erlend Sør-Reime, en god klatrer på U23-nivå i Spania, her fra tiden i utviklingslaget til ikke helt ukjente Caja Rural. Foto: Caja Rural-Seguros.

Heller ikke Verdens antidopingbyrå (WADA), Det spanske antidopingbyrået (AEPSAD), det spanske helsedepartementet, rytterens tidligere eller nåværende lag, Det internasjonale sykkelforbundet (UCI), Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), Norges Cykleforbund (NCF), Antidoping Norge (ADNO), hans tidligere sykkelklubb i Norge eller tidligere kolleger av rytteren har hatt innsyn i eller tilgang på informasjon som de har kunnet dele.

Først i januar 2021 valgte hovedpersonen å gi enkelte svar til TV 2 – svar vi kommer tilbake til lenger ned i saken.

Men for å vise hvordan antidopingarbeidet tidvis foregår utelukkende i mørket, og for å forstå hvorfor svært alvorlige dopingdommer til norske utøvere blir holdt unna offentligheten, starter vi på begynnelsen.

I spanjolenes hender

Erlend Sør-Reime, som tidligere hadde lisens i Stavanger SK og har deltatt i flere norske mesterskap, markerte seg i 2017 som en av de beste syklistene i Spania på U23-nivå. Han gikk blant annet seirende ut av de prestisjetunge amatørrittene Vuelta a Tenerife og Vuelta a Valencia mens han syklet for Escribano-laget.

De gode resultatene gjorde at han var rangert som den nest beste U23-syklisten i Spania etter 2017-sesongen, bare bak Sergio Samitier – som nå er proff i storlaget Movistar.

22 år gammel testet han så positivt i Vuelta a Tenerife i september 2017 – et ritt han vant. Dette kom først frem etter en lekkasje det spanske nettstedet Ciclo21 og procycling.no fikk tak i. Han ble fra og med 25.oktober samme år midlertidig utestengt.

Siden høsten 2017 har det vært helt stille, men senhøstes 2019 fikk TV 2 informasjon om at rytteren angivelig skulle ha blitt gitt en straff på minst tre år for et tungt preparat.

Kun det som kan beskrives som «tung» doping gir vanligvis så lange straffer – ingen dopingtatte norske syklister har noen gang fått noe i nærheten av en så streng dom.

Siden Erlend Sør-Reime syklet for et spansk lag og ble testet av Det spanske antidopingbyrået (AEPSAD), har saken hele tiden vært deres. Antidoping Norge (ADNO) har med andre ord i praksis ikke hatt noe med saken å gjøre, men har tidvis vært i kontakt med sine spanske kolleger for å etterspørre informasjon.

Heller ikke det norske sykkelforbundet har fått noe informasjon.

Det spanske antidopingbyrået (AEPSAD) sitter på all informasjon i saken, men har i kommunikasjonen med TV 2 sagt at de ikke kan komme med informasjon om en pågående sak (til tross for at saken beviselig er avsluttet), og har også sagt at de ikke kan komme med noen informasjon på grunn av landets strenge regler om personvern.

WADAs reaksjon på hemmeligholdet i saken Artikkel 14.3.2 i WADAs lover (WADA-koden) er prinsipielt viktig. Den pålegger, litt forenklet, offentliggjøring av blant annet utøverens navn, hvilket stoff som er brukt, og lengden på suspensjonen i dopingsaker. Da TV 2 i 2019 spurte WADA om ikke Det spanske antidopingbyrået (AEPSAD) brøt denne regelen ved å holde all informasjon unna offentligheten, sa WADA to uker senere at de var i dialog med AEPSAD om saken. En og en halv måned etter TV 2s henvendelse, kom omsider WADA med sin respons: «I noen land kan ikke den obligatoriske publiseringen av utestengelser i tråd med WADA-koden etterleves på grunn av nasjonale lover. WADA er klar over dette og vil fortsette å overvåke situasjonen». Med andre ord vil nasjonale personvernregler tidvis trumfe internasjonale antidopinglovgivninger - til tross for at Spania formelt har sluttet seg til WADAs lover («signatory to the WADA Code»).

Dette fremstår til å være i klar konflikt med WADAs lover (se reaksjonen til WADA i faktaboks).

– Jeg angrer helt enormt

Etter over tre år med stillhet, har Erlend Sør-Reime nå funnet seg en ny arbeidsgiver på Continental-nivå (nivå tre i sykkelsporten), hos det hovedsakelig spanske, men Venezuela-registrerte, Gios-Kiwi Atlántico.

Lagsjef Enrique Salgueiro sier til TV 2 at Sør-Reime er klar for å konkurrere igjen, men har ikke respondert på TV 2s andre spørsmål.

Forrige uke svarte omsider hovedpersonen selv.

– Jeg har fullført dommen min, så det betyr at jeg er klar for å konkurrere igjen. Jeg fulgte feil råd, og jeg tror alle fortjener en andre sjanse. Jeg er veldig takknemlig for å få denne sjansen, og jeg takker (lagsjef) Enrique Salgueiro Alonso, sier han.

25-åringen vil ikke fortelle hva han ble tatt for, og sier bare at «saken er lukket».

– Det er veldig viktig å få med at jeg gjorde en stor feil og fikk feil råd, og jeg er veldig lei for det. Jeg angrer helt enormt, legger han til.

Det er ikke kjent hvem han fikk råd fra eller hvilket produkt han skal ha blitt anbefalt å ta.

Antidoping Norge: – Det er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp

Som nevnt tidligere, har Antidoping Norge formelt aldri vært en part i saken.

– Vi er opptatt av åpenhet omkring dopingsaker, og mener det er et viktig grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp. Likevel kan det være grunner til at det gis begrenset innsyn i en dopingsak. I denne spesifikke saken har vi ikke nok innsikt til å si hva som kan være bakgrunnen for at det spanske antidopingbyrået ikke vil gå ut med mer informasjon, sier de i en uttalelse, og legger til følgende på generelt grunnlag:

Norges Cykleforbunds syn på saken – NCF sin policy er at vi ser alvorlig på enhver sak som involverer norske ryttere. Vi ønsker mest mulig åpenhet om doping både nasjonalt og internasjonalt, sier sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes i en uttalelse. – I hvilken grad har dere vært involvert og fått informasjon i saken? – Vi har ikke vært involvert i saken. Ikke annet enn at vi har sjekket gjeldende regelverk.

– I spesielle situasjoner der WADA mener at det vil være til det beste for antidopingarbeidet kan WADA godkjenne såkalte fortrolighetsavtaler som begrenser eller utsetter offentliggjøringen.

– Hvordan vil dere beskrive kommunikasjonen med Det spanske antidopingbyrået i denne saken?

– Dette er en sak som vi i ADNO i utgangspunktet ikke har noe med. Så vidt vi vet har utøver bodd lenge i utlandet og syklet på spansk lisens. Han er testet i Spania og fulgt opp av det spanske antidopingbyrået (AEPSAD). Vi skulle gjerne hatt mer informasjon i saken. Vi har bedt om informasjon og bedt AEPSAD om å holde oss oppdatert, men til tross for lite informasjon har vi likevel blitt orientert i så stor grad at vi har grunnlag for å tro at den er håndtert og fulgt opp på en god måte, sier de.

Følte seg oversett av landslagssjefene

Erlend Sør-Reime flyttet som ung til Spania. Der har han, som nevnt over, syklet for en rekke av Spanias bedre amatør – og U23-lag.

G-Sport-Valencia Terra i Mar ble før 2015-sesongen byttet ut med Caja Rural-Seguros RGA, U23-laget til profflaget med samme navn, som det norske publikumet har blitt kjent med i Vuelta a España de siste årene.

Tidlig i 2016-sesongen følte han ikke at resultatene hans ble verdsatt på det norske sykkelforbundets kontorer.

– Har du hørt noe fra landslagssjefene?

– Jeg tror jeg har nivået inne til å sykle for landslaget, men det har vært null kontakt. Det er rart, og det er litt leit. Jeg vet ikke hvorfor det er slik. Det er sikkert enklere å ta ut ryttere på norske lag, men jeg forstår det egentlig ikke, sa han til TV 2 da.

Etter to sesonger i Caja Rural gikk han videre til Escribano Sport Team, hvor han i 2017-sesongen opplevde en markant fremgang. Sør-Reime gikk blant annet seirende ut av de prestisjetunge amatørrittene Vuelta a Tenerife og Vuelta a Valencia.

De gode resultatene i Escribano gjorde at han var rangert som den nest beste U23-syklisten i Spania etter 2017-sesongen.

Han hadde etter sesongen et håp om å bli proff, men det endte i stedet med at han signerte for det tradisjonsrike amatør – og U23-laget Mutua Levante-Bioracer. Det laget fikk han aldri sykle for, da han testet positivt noen måneder før overgangen tredde i kraft.