Sprintkometen får gyllen sjanse som kan gi VM-billett

TV 2 vet at langrennsledelsen tar ut 23 år gamle Sivert Wiig som en av de seks løpere som får gå sprinten i Falun om to uker. Fem av disse løperne får VM-tur.

– Har du fått beskjed om at det blir verdenscupstart i Falun, faktisk verdenscupdebut for deg? spør vi Wiig nå i kveld, han er på vei tilbake til Lillehammer hvor han holder til

– Jeg har ikke fått vite noe direkte.

– Og det betyr?

– Jeg har fått beskjed underhånden.

– Gratulerer! Du er griper sjansen, her kan det også bli plass på VM-laget?

– Jeg har veldig lyst til å gå i Falun og skal gjøre det jeg kan.

– Hva tror du må til for at det blir tur til VM i Oberstdorf?

– Med finaleplass burde jeg ligge bra an.

Har vært blant de beste i sesongstarten

Landslagstrener i sprint Arild Monsen var blant de første gratulantene etter Wiigs fjerdeplass i NM. Kun slått av Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Emil Iversen.

– Gratulerer Sivert! Dette var et nytt toppløp. Det du gjorde i dag i Trondheim var en god søknad om verdenscupstart i Falun.

Og Wiig har vært stabil god hele sesongen: Nummer tre på Beitostølen og Lygna og altså fjerdeplass under NM. Wiig var også den raskeste under NM-prologen.

I finalen var han i teten hele veien, men medalje-håpet forsvant i siste sving før oppløpet.

– Et bra løp, men jeg må hjem for å jobbe med avslutning på sprint. Jeg bommet taktisk på slutten og mistet fart på oppløpet, sier han.

Takker broren for at han valgte ski

Sivert Wiig kommer fra Ålgård i Rogland. Stedet er nok mer kjent som treffsted for russ i Kongeparken, enn som et sted som fostrer langrennsløpere.

– Jeg tror jeg må takke min bror for at det ble langrenn for meg. Han holdt på med det og da ble jeg med.

– Men, er Ålgård et sted med stabile vintre?

– Nei, nei, men vi hadde hytte i Sirdal og der er det vinter.

– Hvordan forklarer du framgangen denne sesongen?

– Jeg har før slitt med sykdom som har ødelagt sesonger for meg, men nå har jeg fått trent og forberedt meg skikkelig, sier Wiig.

Han deltok i ungdoms-OL in 2015. Da fikk han svineinfluensa og fikk fikk gått favorittdistansen, sprint.

Wiig har satt seg i respekt hos konkurrentene denne sesongen. Og det er ikke hvem som helst: det er verdens beste sprintere han har gått mot med Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes i spissen.

– Jeg kan ikke tenke på hvem jeg går mot, jeg må konsentrere meg om å gå fortest mulig selv, sier Sivert Wiig.