Jitse (43) våknet av sirenene

Jitse Buitink (43) våknet av sirenene i 05-tiden natt til lørdag, da brannvesenet rykket ut til hyttebrannen i Kobberdalen i Andøy.

– Jeg hørte utrykningsbiler som kom fra flere områder, så jeg skjønte umiddelbart at dette var mer enn bare en bilulykke, sier Buitink til TV 2.

Hans første tanke var at han ønsket å bidra, men han visste ikke hvor utrykningsbilene skulle og hva det gjaldt, så det eneste han kunne gjøre var å vente.

– Området her er så stort at det var umulig å begynne å lete, når jeg ikke visste nøyaktig hvor det var, sier Buitink.

Tok seg ut av vindu

43-åringen fikk etter hvert vite at det var snakk om en alvorlig hyttebrann, der en mann hadde klart å komme seg ut mens fem personer som var i hytta fortsatt er savnet.

Nødetatene ved veien som går inn til stedet i Risøyhamn i Vesterålen hvor hytta brant ned og fem personer er savnet. Foto: Jens André Mehammer/ NTB

Operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt sier at mannen som kom seg ut våknet av brannen og innså at han ikke klarte å komme seg ut på noen annen måte enn gjennom vinduet på hytta.

– Det brant så pass godt allerede da. Han tok seg ut av hytta og skjønte fort at han ikke kunne komme seg inn igjen til de andre. Dermed tok han seg flere kilometer til fots, før han kom til folk og fikk varslet videre, sier Nilsson.

Da nødetatene kom fram til stedet var hytta allerede brent ned til grunnen.

Politiets innsatsleder Jørn Karlsen sier at det er gjort søk i området med drone og helikopter, samt mannskaper på bakken, for å sjekke om det var spor ut fra branntomta.

– Det var ikke spor ut fra hytta, så vi frykter at de fem som er savnet er i brannruinene, sier Karlsen.

Det har vært for varmt på branntomten til at arbeidet i brannruinene har kunne starte opp. Men klokken 18.30 bekrefter Karslen at krimteknikerne er kommet til stedet og starter jobben med å finne de fem savnede.

Har berørt en hel landsdel

Jitse Buitink som er redaktør i Nord Norge Radio fikk mange meldinger fra en rekke personer da omfanget av brannen ble kjent.

– Dette er en stor tragedie. En dramatisk hendelse som vi enda ikke helt vet omfanget av. Brannen har berørt folk ikke bare på Andøy, men i hele landsdelen. Det er en tung dag, sier en tydelig berørt Buitink.

Det var klokken 04.30 natt til lørdag Nordland politidistrikt fikk melding om en hyttebrannen i Andøy i Vesterålen.

Ordføreren i Vågan kommune, Frank Johnsen, er sterkt preget etter han like før klokken 06 lørdag morgen fikk telefon fra politiet da alle seks som befant seg på hytta opprinnelig er hjemmehørende i Vågan.

- Vi har absolutt ikke bra nå. Men jeg tenker først og fremst på de nærmeste pårørende til de berørte, sier Johnsen til TV 2.

– En fæl situasjon ble enda verre



Da beredskapsledelsen samlet seg et par timer sendere var det en tung stemning.

– Det er et lite miljø, hvor alle kjenner alle. Folk i beredskapsteamet kjenner også disse menneskene, så det var en del tårer, sier Johnsen.

Brannmannskapene i aksjon på branntomten på Andøya i morgentimene lørdag. Foto: Politiet

Da politiet gikk ut med informasjonen om at flere av de savnede er barn, kjente ordføreren det i hele kroppen.

– Da det ble bekreftet at fire av de fem som er savnet er under 16 år, ble en fæl situasjon bare enda verre. Det har vært en fæl dag, sier ordføreren.

Kommunen prøver nå etter beste evne å få teamene sine ut, slik at de som har behov for å snakke med noen får nettopp det.

De fire barna som er savnet er elever ved Henningsvær og Svolvær skoler som holdt åpnet lørdag, slik at folk kunne komme sammen, prate og tenne lys.