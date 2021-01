Kommer med stikk til svensk stjerne: – Jeg har jo noen VM-gull, mens hun har ingen!

– Selvsagt er Linn Svahn stor favoritt til å vinne gullet på sprinten i VM, men jeg skal gin henne kamp. Jeg har klart det før og kan greie det igjen.

Maiken Caspersen Falla (30) er offensiv etter at hun sikret seg kongepokalen lørdag. Den fikk hun etter å ha vunnet spurten mot Anna Svendsen i klassisk sprint under NM i Trondheim.

– En kongepokal setter jo en ekstra spiss på en flott dag for meg, jeg trodde det bare var distanseløpere som kunne vinne den, sier Caspersen Falla til TV 2.

Norges beste sprinter i en årrekke har slitt foran denne vinteren. Hun har vært sliten og ikke fått trent slik hun ønsker. Derfor var hun fornøyd med fjerdeplass i sesongdebuten på Lygna forrige helg.

– Dette er jo ønsketenkning, jeg hadde ikke drømt om slik fremgang. Jeg trodde overhodet ikke på NM-gull for en måned siden. Jeg er iallfall ganske så sikker på at toppformen ikke kommer for tidlig i år, sier Caspersen Falla og ler hjertelig.

- Men, du er forberedt på at det kan bli tøffere å møte Linn Svahn (21) som har vunnet alle tre sprintrennene hun har gått i verdenscupen denne sesongen - og i tillegg er det flere andre sterke svensker?

– Jeg har litt å gå på for å være i slag. Jo flere hardøkter som denne (NM-sprinten) – jo bedre er det for meg med tanke på å finne toppformen. Jeg må også innrømme at jeg ikke er fornøyd om jeg må dra hjem fra Oberstdorf uten medalje. Og kjemper du om medalje er alt mulig.

- Du har mesterskapserfaring hva betyr det?

- Jeg har jo noen VM-gull fra før, men hun (Linn Svahn) har ingen, så jeg har ikke noe å bevise. Jeg har klart det før og vet hva som skal til. Så mesterskapserfaring er min fordel, sier Maiken Caspersen Falla til TV 2.

- Har du tenkt ut hvordan du skal slå Svahn?

- Hmmm, det kan jeg jo ikke si, men det er fullt mulig.

Slik endte sprintfinalen i NM:

1. Maiken Caspersen Falla

2. Anna Svendsen

3. Tiril Udnes Weng

4.Mathilde Myhrvold Skjærdalen

5. Lotta Udnes Weng

6. Ane Appelkvist Stenseth