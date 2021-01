Leter etter antatt død person etter dykkerulykke

Klokken 13.17 lørdag fikk Hovedredningssentralen inn en melding om at en dykker var blitt meldt savnet utenfor Krampenes i Vadsø.

Den savnede dykket fra en båt.

– Det var to personer i båten. Den andre personen, kompisen til den savnede, ringte selv inn om at personen var savnet, sier pressevakt i HRS Nord, Tommy Edvardsen til TV 2.

Edvardsen sier at det foreløpig er uvisst hva som førte til at dykkeren forsvant, men opplyser også om at det kan være en følge av at dykkerutstyret har sviktet.

Klokken 17.57 opplyser Alf Hågensen i HRS Nord til TV 2 at de nå leter etter en antatt død person, og at søket ikke lenger er en redningsaksjon, men et SEAO-søk (søk etter antatt omkommet).

Den savnede personens pårørende er varslet.

Dykkere, politiet, brannvesenet, et redningshelikopter, ei redningsskøyte og en lettbåt sendt fra et hurtigruteskip bistod HRS i redningsaksjonen.

Letingen vil fortsette utover kvelden.