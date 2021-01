Kilde kneskadd – sendt til sykehus

Det norske alpinlandslaget kan ha fått nok en alvorlig kneskade. Aleksander Aamodt Kilde har skadd seg stygt i et fall på trening.

Det bekrefter Norges Skiforbund overfor NTB og TV 2.

Kilde trente i østerrikske Hinterreit da ulykken skjedde.

Når TV 2 får kontrakt med Kilde er han på vei til sykehus i Innsbruck for å ta bilder av kneet. Han er fortsatt forsiktig optimist og håper i det lengste at det ikke er noe alvorlig.

– Det var ikke noe bra dag for min del. Ikke noe dramatisk fall, men det har gått litt ut over høyre kne. Ikke så mye hevelse. Ting ser ut til å være greit.

– Jeg frykter det verste og håper på det beste, sier Kilde.

– Hva sier magefølelsen?

– Jeg har ikke vært så mye i denne situasjonen før, så jeg vet ikke helt hvordan det føles. Jeg har med en fysio som har tatt en grundig sjekk. Kneet virker forholdsvis stabilt. Så får vi se. Vi vet mer når vi har tatt bilder og får sett hvordan det ser ut inni der.

Om under én måned er det VM i Cortina.

– Vi kan bekrefte at Kilde har skadd seg på trening. Han er på vei til sykehuset for en undersøkelse. Vi vet mer om noen timer, sier alpinistenes sportssjef Claus Johan Ryste til NTB like før klokken 14.30 lørdag.

Dersom kneskaden viser seg å være alvorlig, kan resten av sesongen ryke for Kilde, som vant verdenscupen sammenlagt sist sesong.

I forrige uke pådro både Lucas Braathen og Atle Lie McGrath seg kneskader i et storslalåmrenn i Adelboden. For alpinkometen Braathen er sesongen over.

(TV 2/©NTB)