Lilli Bendriss: – Har sett min egen død

Medium Lilli Bendriss hevder å ha sett hvordan hun skal dø i en såkalt profetisk drøm.

– Jeg så at jeg ble skutt på gata i Los Angeles, forteller Bendriss da hun besøker Marte Bratberg og Niklas Baarli i God kveld Norge studio.

Utsatt for «random shooting»

Bendriss forklarer at hun i drømmen gikk nedover gata Rodeo Drive i Los Angeles. Det hun ser er mange mennesker og alle butikkene.

– Så kommer det en mann mot meg, og jeg kan gjenkjenne han på et bilde, forteller hun og fortsetter:

– Han hever armen, jeg ser en pistol og så ser jeg kula i sakte fart: Bang! Rett i pannen!

74-åringen forklarer at det hun ser er at hun blir rammet av «random shooting». Det var ikke noen grunn til at han skjøt henne.

– Jeg våknet av smellet fra skuddet og satte meg opp i senga, sier Bendriss.

Hun var faktisk i Los Angeles på det tidspunktet hun så denne drømmen, og snudde seg mot venninna hun reiste sammen med og fortalte at hun nå visste hvordan hun skulle dø.

– Det var så rart, for det var så selvfølgelig. Det var sånn: Ja, det er slik jeg skal dø, forteller hun.

Fikk kontor på Rodeo Drive

Selv undrer Bendriss om man ser slike profetiske drømmer for å få en mulighet til å forandre det.

Hun trodde at hun aldri kom til å dra til Los Angeles igjen, ettersom hun pleide å dra til Florida når hun besøkte USA.

Men én viktig detalj endret det hele:

– Tror du ikke min sønn gifter seg med en pike fra Los Angeles mange år etterpå og får kontor på Rodeo Drive? sier Bendriss.

Nå har hun barnebarn i Los Angeles og har vært der flere ganger.

– Jeg tenker at hvis jeg ser en komme mot meg, og jeg kjenner han igjen, så vil jeg kaste meg ned, ler Bendriss.

74-åringen mener at man kan ha flere utganger fra livet og at det er et manuskript eller en plan for mennesker.

– Jeg mener det er en mulighet til å forlenge kontrakten dersom man ikke er ferdig med det du skal lære som sjel, forteller hun.

Alenetid under korona

Det siste året har en hverdag preget av koronarestriksjoner ført til at Bendriss har vært mye for seg selv.

– Jeg har vært alene hele året, sier hun.

Hennes yngre kjæreste fra Casablanca i Marokko dro dit i februar og har vært der siden, men kom tilbake til Norge rundt juletider.

– Hvordan har det vært å være alene?

– Det er nesten fælt å si, men jeg synes det har vært veldig bra, ler Bendriss.

Hun forklarer at hun var sliten og hadde hatt mye å gjøre med blant annet innspilling av «Lunsj med Lilli».

Da var det godt å kunne ligge på sofaen litt eller bruke tiden til å pusse opp hjemme og kaste ting hun ikke trengte.

– For meg var det en «time out» som var helt fantastisk, smiler Bendriss.