Betaler tilbake krisestøtte

– For oss endte 2020 som et fantastisk år, sier Vebjørn Torsetnes, daglig leder i Kremmerhuset.

Butikkjeden selger puter, pynt og andre interiørvarer i over 60 butikker i hele Norge, og Torsetnes kan se tilbake på et 2020 som en berg- og dalbane.

– Da pandemien brøt ut i mars, stengte vi ned butikkene. Omsetningen falt med 70 prosent over natta, og vi visste ikke hvordan de neste månedene ville bli, forteller Torsetnes.

1,6 millioner

Kremmerhuset fikk - som svært mange andre bedrifter - krisestøtte fra staten. Butikkjeden fikk 1,6 millioner kroner som hjelp for bortfall av inntekter.

– Myndighetene fikk raskt på plass en støtteordning, og det er vi veldig takknemlig for, sier Torsetnes.

Kjeden begynte en forsiktig gjenåpning av butikkene i april, og merket at omsetningen økte gjennom månedene som fulgte.

– Kundene har strømmet til, både i butikkene og på nett. Folk vil gjøre det hyggelig hjemme, sier Torsetnes.

Mye hjemmeliv som følge av pandemien har ført til interiør- og oppussingsbonanza i Norge. For Kremmerhuset endte 2020 med en vekst på hele 25 prosent sammenliknet med 2019. Nå vil kjeden betale tilbake krisestøtten de fikk fra staten.

– Vi er opptatt av at vi har et viktig samfunnsansvar, og derfor har vi bestemt oss for å betale tilbake støtten vi fikk i fjor. Det er veldig mange andre bedrifter som er i en krevende situasjon, og da mener vi at det er viktig at pengene brukes der det trengs, sier Torsetnes.

Flere betaler tilbake

Finansminister Jan Tore Sanner (H) synes det er bra at Kremmerhuset velger å betale tilbake støtten.

– Jeg synes det er gledelig av to grunner: Både fordi det viser at deler av næringslivet vårt går bra. Men det viser også det samfunnsansvaret mange bedrifter føler på, sier Sanner.

For denne kjeden er ikke alene om å betale tilbake krisestøtte, ifølge Finansdepartementet:

– Rundt 190 bedrifter har betalt tilbake støtten de har fått, for tilsammen 30 millioner kroner. Det viser at det tillitsbaserte samfunnet vårt fungerer, sier Sanner.

– Bør enda flere bedrifter betale tilbake støtte, hvis det gikk bedre enn ventet gjennom koronakrisen?

– Det er nå veldig mange bedrifter som sliter. De som har krav på støtte, skal få det. Men hvis det viser seg at det går veldig bra og man ikke har behov for den, så er det flott om de betaler den tilbake, sier Jan Tore Sanner.