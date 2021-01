Frykter hull i historien fordi Trump har revet i stykker dokumenter

Om tre dager settes punktum for den mest uforutsigbare presidentperioden i manns minne, når Joe Biden sverges inn som president i USA.

Trumps fire år i Det hvite hus har generert enorm interesse fra internasjonale medier, og det er vanskelig å forestille seg en statsleder som har blitt nøyere dokumentert enn den tidligere

Likevel er historikere bekymret for at Trump vil etterlate seg et hull i historiebøkene.

Ifølge The Guardian jobber arkivarer nå på spreng med å redde stumpene av dokumentasjon etter offisiell dokumentasjon etter Trumps presidentskap.

Administrasjonen er lovpålagt å arkivere og ivareta all korrespondanse og dokumentasjon på hva en president foretar seg, men det skal Trump ha brydd seg svært lite om.

Måtte teipe sammen dokumenter

Ifølge arkivarene er et av problemene at Trump likte å rive i stykker dokumenter han ikke likte. Det skjedde angivelig første gang da demokratenes leder i senatet, Chuck Schumer, sendte et brev til Trump og ba ham la være å stenge regjeringen.

Trump rev arket i fillebiter, og hev det på gulvet, forklarer tidligere dokumentasjonsanalytiker Solomon Lartey til The Guardian og nyhetsbyrået AP. Deretter måtte arkivarer jobbe i timesvis med å teipe arket sammen igjen.

TRUMPS HAMMER: Det nasjonale arkivet jobber på spreng for å ivareta så mye informasjon som mulig. Her henter en ansatt i arkivet en hammer Trump skal ha fått i gave av en tilhenger. Foto: Erin Scott

– Sjefen min ba meg teipe det sammen. De ba Trump slutte å gjøre det, men han ville ikke slutte, sier Lartey.

På et tidspunkt skal 10 ansatte ha fått teipe-ansvar. Engasjementet varte fra presidenten ble innsatt i 2017 og minst til 2018.

Skjelte ut ansatte for å ta notater

Det har også vært problematisk at Trump har tatt kontroll over referater fra offisielle samtaler i Det hvite hus.

Etter en samtale med Russlands president Vladimir Putin i 2016, konfiskerte Trump notatene til en tolk. Trump skal også ha skjelt ut sine rådgivere i Det hvite hus for at de tok notater i et møte i perioden da Trump ble gransket av spesialetterforsker Robert Mueller.

I tillegg skal mye kommunikasjon innad blant Trump-ansatte ha foregått på privat e-post. De som husker valgkampen i 2016 vet at Trump var svært kritisk til Hillary Clinton og hennes bruk av en privat e-postkonto.