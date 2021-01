Carlsen gamblet og vant: – Firouzja ble fryktelig nervøs

Drømmestart med hvite brikker for Magnus Carlsen (30) i Tata Steel Chess.

Magnus Carlsen-Alireza Firouzja 1-0 (Du kan følge de resterende partiene lørdag her)

Carlsen tok store sjanser underveis og ofret to bønder. Sjakkcomputeren mente da at Carlsen burde slå ut en av Firouzjas bønder for å redusere undertallet.

Istedenfor gikk 30-åringen for å jage motspillerens hest.

– Magnus har valgt å fortsette spillet som om ingenting har skjedd. Det er fascinerende, men ekstremt risikabelt. Nå er det reell tapsfare for Magnus, sa TV 2s Jon Ludvig Hammer.

Magnus Carlsen var lenge i en knipe mot 17 år gamle Alireza Firouzja. Foto: Remko De Waal

Sjakkeneren hadde imidlertid en angrepsplan, i stor tidsnød, som Firouzja ikke klarte å lese. Iraneren flyttet opp løperen for å forsvare kongen. Carlsen fikk så fjernet en av bøndene foran Firouzjas konge ved å ofre hesten sin, før sjakkeneren angrep med både løper og dronning.

Sjakkcomputeren, som hadde gitt iraneren klart størst vinnersjanse, gjorde helomvending i Carlsens favør.

– Fryktelig nervøs

Firouzja måtte gi opp partiet.

– Det var egentlig en typisk førsterunde-dag. Jeg tenkte for mye og tok for store sjanser. Heldigvis ble han litt som i Stavanger, og ble fryktelig nervøs. Det ble det som reddet meg, sier Carlsen til TV 2.

Han sikter til Norway Chess-avslutningen, hvor Firouzja gjorde en uforståelig feil i sluttspillet.

– Det var en av grunnene til at jeg valgte å gamble litt tidligere, men jeg hadde ikke tenkt til å gå så langt. Jeg tok altfor stor risiko, forklarer 30-åringen.

– Man skal helst sitte med risiko med mye å vinne, men her følte jeg at jeg tok masse risiko. Fortsatt med en del å vinne, men det regnestykket går nok ikke opp, mener han.

Dermed har Carlsen fått en strålende start på Tata Steel Chess etter å ha opplevd en formsvikt før nyttår. Han ser lyst på fortsettelsen.

– Jeg synes førsterunder er veldig vanskelige, og spiller aldri spesielt bra da. Jeg sitter igjen superfornøyd med å ha vunnet. Bra kan jeg spille senere i turneringen. Det var en kjempestart, slår han fast.

Carlsens program 2. runde: David Antón

3. runde: Aryan Tari

4. runde: Jorden van Foreest

5. runde: Alexander Dontsjenko

6. runde: Jan-Krzysztof Duda

7. runde: Pentala Harikrishna

8. runde: Andrej Esipenko

9. runde: Nils Grandelius

10. runde: Fabiano Caruana

11. runde: Anish Giri

12. runde: Radoslaw Wojtaszek

13. runde: Maxime Vachier-Lagrave *Svarte brikker i fet skrift.

Seig åpning

På grunn av teknisk trøbbel hos arrangøren, fikk ikke tv-seere verden over fulgt åpningen trekk for trekk.

Carlsens kroppsspråk var ikke tillitsvekkende. Før et av trekkene gjemte han ansiktet i armene sine. Så, på hans niende trekk, brukte han mer enn et kvarter.

– Ikke bra i det hele tatt, kommenterte TV 2s Jon Ludvig Hammer.

Da brettet var oppe igjen, viste sjakkcomputeren at stillingen var jevn. Slik fortsatte det. Da spillerne nærmet seg 30 spilte trekk, hadde begge blitt presset på tid.