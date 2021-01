Dette er grepene Kjetil André Aamodt mener Kristoffersen må ta for å snu trenden

FLACHAU/BERGEN (TV 2): Sebastian Foss Solevåg ble Norges beste i slalåmrennet i Flachau lørdag. 29-åringen var nære pallplass, men måtte til slutt ta til takke med fjerdeplass.

Dermed står Foss Solevåg fortsatt uten én eneste seier i verdenscup. Henrik Kristoffersen som står med 21 verdenscupseire, 17 av dem i slalåm, skuffet nok engang.

Se hvilke grep Kjetil André Aamodt anbefaler øverst!



De siste ukene har vært bekmørke for slalåmstjernen. 10. plass i Zagreb ble fulgt opp av utkjøring i Adelboden. Lørdag endte Kristoffersen på 18. plass i Flachau.

– Dette blir et av de svakere slalåmrennene til Henrik Kristoffersen som jeg kan huske å ha sett, sier TV 2s kommentator Peder Mørtvedt etter Kristoffersens renn.

Henrik Kristoffersen måtte betale dyrt for en feil tidlig i første omgang. 23. plass og 1.72 sekunder bak ledende Noël gjorde lørdagen til en tøff affære for 26-åringen fra Lørenskog.

I finale omgangen leverte Kristoffersen bedre, men første omgangen sørget for at den totale tiden ble 1:52.86.

– I første omgang gjør jeg det teknisk bedre enn jeg har gjort på trening, men det er så dødt. I andre omgang prøver jeg å gi gass, men hver sving er så seig og alt tar lang tid, sier Henrik Kristoffersen til TV 2.

Kjetil André Aamodt tror Kristoffersen kan snu trenden raskt

Kjetil André Aamodt gjestet TV 2s studio lørdag og har noen klare råd til Kristoffersen om han ønsker å snu den negative trenden.

– Ofte kan man gjøre mye om man har tre dager med trening og er på rett sted til rett tid. Da kan man få satt en løype med mye sving, for dette er en balansekunst. Da vil man klare å flytte sporet uten at man selv merket det så mye. Han er nødt til å få god påvirkning, slik at ryggraden og timingen endrer seg, sier Aamodt og fortsetter:

– Da vil han komme til neste renn uten at man kanskje merker så mye selv, så vil han ha løftet sporet og da er det noen hundredeler per sving. Da er man plutselig tilbake i teten igjen.

Aamodt tror likevel én dag er i korteste laget, men med riktig arbeid er alt mulig.

– Han kan gjøre litt på oppvarmingen. Han må bruke hodet sitt og være analytisk. Dersom han setter en svingete oppvarming da kan det bli lettere med overkompensasjon. Han kan løfte seg en god del til i morgen, det tror jeg, sier Aamodt i TV 2s studio.

Henrik Kristoffersen nekter å legge seg ned og sier at det kun er en ting som gjelder. Det er å få hodet på plass.

– Klarer du å motivere deg til i morgen?

– Jeg har ikke noe valg. Det er ikke som i langrenn og sykkel hvor du kan stå over et ritt, her må man kjøre hver gang.

– Hadde det vært bedre for deg å stå over i morgen?

– Nei, det hadde det nok ikke. Dette ligger nok i hodet, sier Kristoffersen.

Foss Solevåg nære sin første verdenscupseier

Sebastian Foss Solevåg (29) leverte en strålende første omgang og kunne ta pause med den nest beste tiden i slalåmrennet i Flachau.

Franske Clément Noël var raskest i første omgang med tiden 54.84.

0.23 sekunder foran norske Foss Solevåg.

Nordmannen sto uten verdenscupseier på sine 85 forsøk før lørdagens renn i Østerrike. Tre pallplasser var fasit.

I Flachau endte nordmannen på fjerdeplass. Etter den strålende første omgangen klarte ikke 29-åringen å levere et like bra løp i finale omgangen.

– Jeg klarte ikke å finne flyten. Fjerdeplass er greit, men åtte tideler bak er ikke greit, jeg har en jobb å gjøre før morgendagen, sier Foss Solevåg til TV 2.

Manuel Feller tok sin første verdenscupseier med tiden 1:50.27, mens Clément Noël tok andreplassen. Tredjeplass endte hos tyske Marco Schwarz.

Foss Solevåg endte på fjerdeplass 0.81 sekunder bak Feller.

– Det er et nytt renn om 24 timer. Man må bare omstille seg raskt, sier 29-åringen.

Kjetil André Aamodt tror at Foss Solevåg kan ende opp med mange slalåmseire i årene fremover.

– Han har tatt stegene rolig over flere år. Han har blitt en av de mest stabile. Dersom han fortsetter arbeidet vil han være en som hamrer mot pallen hver gang. Sebastian kan ende opp med mange slalåmseire om han holder seg skadefri, sier Kjetil André Aamodt i TV 2s studio.

Se søndagens slalåm fra Flachau på TV 2 og TV 2 Sumo fra 10.15 søndag!