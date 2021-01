Mann i varebil tilbød sønnen (8) sjokolade: – Utrolig skremmende

Fredag etter skoletid var åtteåringen på vei hjem fra skolen.

Han går på Nordstrand skole i Oslo, og går noen hundre meter gjennom et boligfelt for å komme hjem dit han bor.

Underveis blir han oppmerksom på at en hvit varebil kjører sakte bak ham. Gutten synes noe er rart. Etter kort tid stopper bilen, og en mann går ut av den og tilbyr ham sjokolade.

Oppretter gågrupper

De siste ukene har det kommet inn flere meldinger om slike hendelser, der en mann har forsøkt å lokke med seg skolebarn i Oslo med godteri.

I skolekretsen rundt Bestum skole i Oslo sentrum har de registrert to tilfeller. Ved Lysejordet skole har de sett seg nødt til å advare foreldre etter flere hendelser der barn har blitt tilbudt godteri av en fremmed mann.

Rektor ved Bestum skole, Pia Thoresen, forteller at de har opprettet kontakt med foresatte slik at de kan informere om hva som har skjedd.

– Det er viktig for meg nå å ikke skremme barna unødvendig, men det er også viktig at foreldrene snakker med barna, sier hun.

De har nå bedt foreldre lære barna å ikke bli med noen de ikke kjenner, og å lage gårupper, slik at ingen går hjem fra skolen alene.

– Det er det beste forebyggende middelet, sier hun.

Kontaktet politiet

Når den fremmede mannen tilbyr ham sjokolade, går alarmen hos den åtte år gamle gutten. Han snur seg vekk og løper rett hjem så fort han kan.

Når han kommer inn døra, forteller han foreldrene sine hva som har skjedd. De kontakter umiddelbart politiet.

– Vi ringte med en gang, de tar dette veldig alvorlig. Vi fikk et inntrykk av at de jobber med slike saker nå, og at det er et problem, sier guttens mor til TV 2.

NORDSTRAND: Åtteåringen var på vei hjem fra Nordstrand skole. Politiet har blitt kontaktet om en hendelse i området før jul. Foto: Mathias Ogre

Familien ønsker å være anonyme av hensyn til sin åtte år gamle sønn, som synes hendelsen var svært ubehagelig. Likevel har de blitt enige om at de ønsker å fortelle hva som har skjedd for å advare andre familier.

Moren sier at de har hørt om lignende hendelser de siste ukene, og at de derfor har snakket med sønnen sin om hva han skal gjøre om han blir kontaktet av fremmede med godteri.

Tatovering på halsen

Politiet kom etter kort tid på besøk til familien, og snakket med sønnen. Han ga ifølge moren følgende signalement:

Mannen var lys i huden, snakket godt norsk, og hvis gutten må gjette tror han mannen var cirka 40 år gammel. I tillegg hadde han en tatovering på halsen, og kjørte en hvit varebil.

TV 2 har fått opplyst av en uavhengig kilde at et annet barn også fortalte om en mann i en hvit varebil i en av de andre hendelsene i Oslo.

Oslo politidistrikt bekrefter at de ble kontaktet av familien fredag.

– Vi var med en patrulje hos familien i går. Det var veldig bra at de tok kontakt så raskt, det oppfordrer vi alle til å gjøre, sier pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni Grøndahl.

De har nå opprettet sak på forholdet.

– Ser dere de ulike hendelsene i sammenheng?

– Det er for tidlig å si. Vi tar slike saker på alvor, og etterforsker saken ytterligere, men kan ikke si per nå om de har en sammenheng, sier Grøndahl.

Lærer barna sine å løpe og skrike

Moren TV 2 er i kontakt med forteller at hun har varslet de andre foreldrene i nabolaget om hendelsen, og sier at de alle nå er opptatte av å snakke med barna sine om hva de skal gjøre om de blir kontaktet av fremmede personer som forsøker å lokke dem med seg.

Hun har to barn, og eldstemann lærer nå yngstemann hvordan han skal løpe og skrike så høyt han kan hvis noen forsøker å ta ham.

– Den eldste gutten min stiller mye spørsmål nå om hva som kan skje, og hva mannen skulle gjort med ham. Det er ikke noe vi foreldre er glade for, sier hun.

– Det er ekkelt, og utrolig skremmende at vi skal ha det sånn. Vi forventer jo at barna skal ha en trygg skolevei, og da jeg hørte dette, fikk jeg sjokk. Man begynner jo å tenke «hva om han hadde tatt ham?», og slike ting, sier moren.