Mannen som gir mening til begrepet «håndballporno»

Andy Schmid (37) ville blitt nevnt blant de aller beste hvis han var født et annet sted enn Sveits.

Andy Schmid er håndballspilleren som er født med feil pass.

Han har nok mange ganger tenkt på hvordan ting ville vært om han var født litt lenger nord eller vest enn i lille Horgen ved Zürichsjøen. Hadde han vokst opp med tysk eller fransk pass, ville han garantert hatt mesterskapsmedaljer hjemme i skapet. Og han ville blitt nevnt blant de aller beste spillerne i verden på 2000-tallet.

I stedet så det lenge ut til at han skulle bli en de beste håndballspillerne som aldri fikk spille VM. Men takket være at USA trakk seg på grunn av koronautbrudd i troppen sin, får han nå sjansen i en alder av 37 år.

Bjarte Myrhol var bestekamerat med Schmid da de spilte sammen i tyske Rhein-Neckar Löwen. Han har omtalt kompisen sin som verdens beste vurderingsspiller og som alle linjespilleres drøm.



I tur og orden er Myrhol, Hendrik Pekeler og Jannik Kohlbacher alle blitt Bundesligas mestscorende linjespiller når de er blitt foret av sveitseren.

Min kone rister oppgitt på hodet hver gang jeg ser Schmid spille håndball, og hun begynner å bli lei av å høre om det hun kaller «mancrushet» mitt. Og hun har nok rett. For hvis det er en spiller som gir mening til begrepet «håndballporno», så er det Schmid. Bare se på innspillet Schmid hadde til Myrhol i 37-27-seieren over Wetzlar i 2013. Målet Myrhol selv gikk ut på Twitter og kalte sitt beste i karrieren.

Schmid er den eneste som er kåret til Bundesligas beste spiller hele fem ganger. For sikkerhets skyld tok han tittelen fem sesonger på rad. Og han var den store spilleren da Löwen vant Bundesliga i 2016 og 2017.

Myrhol er ikke den eneste norske linjespilleren som er blitt foret med innspill av Schmid. Frank Løke spilte sammen med sveitseren i Amicitia Zürich fra 2007 til 2009. De fant også tonen. Faktisk så godt at Schmid ble med Løke hjem til Sandefjord på sommerferie. Der traff han Therese, som han nå er gift med.

Men selv om Schmid har lært seg norsk, så kan nok Runar og Sandefjord ta livet helt med ro. Paret skal ha bestemt seg for å flytte til Sveits når Löwen-karrieren er over. Men det hadde vært gøy å se Schmid avslutte karrieren i norsk eliteserie.

Etter Norges tap for Frankrike i åpningskampen, så må man ha seier over Sveits dersom man skal holde liv i gulldrømmen sin.

Sveits er et lag Norge normalt skal slå, men en kan aldri ta lett på et lag med Schmid på banen. Derfor ble det en utfordring for landslagssjef Christian Berge da USA måtte trekke seg etter koronautbrudd i troppen og Sveits kom inn som erstatter.

For planen var nok å hvile sentrale spillere som Sander Sagosen og Myrhol i denne kampen og heller spille varm en del av dem som ikke vil få så altfor mye spilletid i VM. Nå må man gå for full maskin til man eventuelt har kontroll på kampen.

Jeg tror også man ønsker å få en god opplevelse etter kampen mot Frankrike. Berge og Børge Lund har nok gjennomanalysert 24-28-tapet for franskmennene, og sikkert funnet mange forbedringspunkter.

Med Christian O’Sullivan ute med sykdom, så ble det veldig mye som dreide seg om Sander Sagosen i det norske angrepet. Veldig mye ble presset inn i midten. Akkurat der Frankrike ville ha Norge.

Selv om Sagosen fikk vist seg frem som den verdensstjernen han er, så var det mange som ikke helt kom inn i kampen. Gøran Sørgård Johannessen, som har vært lenge ute med skade, måtte nok spille for mye, og gikk tom mot slutten. Mye hadde nok vært annerledes med O’Sullivan som playmaker.

Han var også sårt savnet i forsvar. Nå er ikke 28 baklengsmål veldig mye. Men det var ikke først og fremst på grunn av godt norsk forsvarsspill. For Frankrike dro bevisst ned tempoet i kampen. De spilte lange angrep og kom seg til gode avslutningssituasjoner i omtrent hvert eneste angrep. Da fikk de hindret det norske kontringsspillet.

Spesielt midtblokken med Petter Øverby og Henrik Jakobsen fikk slite. De ble til stadighet hengende etter i duellene, som ga franskmennene de rommene de ønsket.

Mot Sveits er det krise dersom midtforsvaret blir liggende på halvdistanse. Da straffer Schmid dem umiddelbart.

Dette har Berge garantert gått gjennom rundt den opptapede seksmeterlinjen på hotellets konferanserom, og jeg er helt overbevist om at vi får se et heltent norsk lag. Og da skal gulltoget være tilbake på rett spor igjen.