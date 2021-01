«Disney»-stjerne innlagt på sykehus

Skuespiller og artist Joshua Bassett forteller på sin Instagram-profil at han hadde kjent på ubehag som etter hvert ble til store smerter.

Etter noen dager hadde det fortsatt ikke gitt seg og Bassett ble fraktet til sykehus.

Det melder Daily News.

Låtslipp og operasjon

Basset, som er godt kjent for hovedrollen som Ricky Bowen i «High School Musical: The Musical: The Series» måtte til slutt operere.

Dette skjedde på samme dag som han hadde slippdag for låta si «Lie Lie Lie», og det var ikke akkurat slik han hadde sett for seg dagen.

– Ikke det første stedet jeg antok at jeg ville være på slippdagen for «Lie Lie Lie», skriver han på Instagram til sine 2,2 millioner følgere.

Han er også kjapp ved å understreke at det ikke er på grunn av koronaviruset at han har blitt innlagt.

Medalje for «den sykeste»

Basset opererte torsdag og venter på svar fra legene om når han kan dra hjem igjen.

Han har prøvd å være involvert i sitt eget låtslipp fra sykesenga og takker for støtten rundt den nye låta.

Ifølge Basset selv skal den ene legen ha sagt til han at Besset nå har medalje, eller blitt kåret, som den sykeste pasienten på sykehuset.

Dette synes Basset selv at er utrolig kult, og han hyller legene på sykehuset for å ha fått han til å føle seg trygg.