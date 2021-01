Slår tilbake mot Sagosen-slakt: – Hvis dette er en vits, hvorfor kommer han hit da?

Håndball-VM i Egypt har hittil måttet tåle ramsalt kritikk fra Skandinavia.

Norge-stjerne Sander Sagosen oppsummerte det første døgnet i Kairo som en vits, mens Viasat-ekspert Ole Erevik har ment at arrangementet har vært uforsvarlig og at det burde avlyses.



Det er kritikk som treffer flere egyptere midt i hjerterota, blant annet keeper Karim Hendawy.

– Hvis dette er en vits, hvorfor kommer han (Sander Sagosen) hit da?, undrer Hendawy overfor TV 2.

Han argumenterer videre:

– Rundt om i verden spilles det vanlig ligahåndball. Du spiller Europacup og du spiller Champions League. Ikke har vi tilskuere her heller. Jeg tenker det er trygt å spille her, sier keeperen, populært kalt Katonga.

– Ikke som forespeilet

Til Sagosens og Norges forsvar hører det med til historien at landslagsledelsen sitter igjen med en følelse av at man ble forespeilet et helt annet opplegg i Egypt enn det man faktisk har fått.

Norge skal blant annet bo i en isolert boble, men det var ikke Sagosens inntrykk til å begynne med.

– Jeg synes nesten ikke man kan kalle det en boble engang. Her flyr det folk inn og ut uten munnbind, konkluderte Sagosen.

Lege Thomas Torkalsen la ikke skjul på at ting ikke ble som forespeilet.

– Det oppleves som brudd på avtaler, ja. Det er riktig, har Torgalsen uttalt.



Norge har i ettertid vært klar på at ting har endret seg til det bedre.

Egypt-keeper Katonga legger ikke skjul på at han hadde ønsket seg at folk viste litt mer forståelse.

– Det er ikke enkelt å arrangere et mesterskap i denne situasjonen. Vårt landslag har for eksempel vært i en boble i tre uker nå. Folk som jobber på hotellene har også vært isolert. Det er ikke enkelt, men jeg tror ting går riktig vei, sier han.

TV 2 er selv på plass i Kairo. I løpet av de siste dagene har arrangøren og flere landslag strammet inn: Selv om journalister, spillere og hotellansatte er i samme boble, er spillerne blitt skjermet i langt større grad de siste dagene.

Var skeptisk i utgangspunktet

I situasjonen verden befinner seg i nå, så mener Katonga at det er viktig at folk har idretten som et høydepunkt.



– Mange folk tenkte nok at det ikke var rett tid for en slik turnering. Det tenkte vi også i begynnelsen, men til slutt sa landet vårt ja til å arrangere. Om det ikke er bra nok? Vi har allerede sett at flere spillere som har testet positivt ikke får spille videre. Det er normalt, Covid sprer seg i luften og er ikke lett å forhindre. Men det kan ikke stoppe livene våre helt opp, mener Egypt-keeperen.

Selv om kritikken har vært stor fra spesielt skandinaviske land, mener han at hjemlandet hittil har håndtert mesterskapet på en god måte.

– Alle i Egypt er ansvarlige for denne boblen. Jeg tenker at det er bra å komme og spille nå selv om situasjonen i verden er som den er. Jeg synes situasjonen har blitt håndtert bra. Alt er OK. Jeg er veldig glad og stolt over å være en av landslagsspillerne som får bvære med på det her. Vi skulle gjerne hatt tilskuere, men vi vet at alle støtter oss og skal prøve å nå så langt som vi klarer, sier han.