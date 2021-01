Fotballryktene: – Özil og Arsenal enige om å terminere kontrakten

The Athletic skriver lørdag formiddag at Arsenal og Mesut Özil skal være enige om å terminere kontrakten til tyskeren. Det er nå ventet at Özil reiser til Tyrkia i løpet av kort tid og slutter seg til Fenerbache.

Ifølge ESPN skal Manchester United ha kastet seg inn i kampen om West Ham-stjernen Declan Rice. Unggutten er sett på som en av de mest spennende spillerne i Premier League og har vært jaktet av Chelsea i lengre tid. Nå skal altså Ole Gunnar Solskjær ha planer om å kuppe overgangen som de fleste trodde Chelsea hadde kontroll på.

Samtidig er en av Chelseas midtbanespillere på vei ut. Danny Drinkwater har aldri klart å etablere seg på laget, og skal nå være nære en låneovergang til tyrkiske Kasimpasa, ifølge Daily Mail.

Alexandre Lacazette kan være på vei bort fra Arsenal. Franskmannen skulle bli klubbens storscorer da han ble hentet fra Lyon, men 29-åringen har slitt med å leve opp til forventningene. Ifølge AS skal Atletico Madrid nå være interessert i å hente spissen.

West Bromwich planlegger et lånebud på Galatasaray-spiss Mbaye Diagne, ifølge Sky Sports. 29-åringen fra Senegal har scoret mange mål i Tyrkia de siste årene.

Neste måned går Odion Ighalos lånekontrakt med Manchester United ut. Spillerens representanter jobber nå for at spissen skal kunne fortsette karrieren i Premier League. Ifølge BBC Sport Africa er det flere Premier League klubber, to utenfor England og noen klubber i Midtøsten som er lysten på nigerianeren.

Arsenal jakter Barcelona-keeper Neto. Brasilianeren skal ifølge Mundo Deportivo ønske seg bort fra katalanerne, og det skal Arsenal ha fått med seg.