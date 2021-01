Militærpersonell og politifolk var med på å storme Kongressen

Samtidig som Donald Trump talte til tusenvis av sine tilhengere forrige uke, kunne en gruppe menn iført hjelmer og skuddsikre vester bli sett marsjerende opp trappene mot Kongressen.

I en velkjent militærformasjon beveget denne gruppen seg mot Kongressen. Foto: Robyn Stevens Brody/AP

Mennene marsjerte i en formasjon kjent som «Ranger File», som vanligvis benyttes av militære styrker før de skal storme en bygning. Marsjen er ett av en rekke eksempler på at flere av deltakerne under onsdagens opptøyer hadde militær erfaring.

FBI opplyste torsdag at over 100 mennesker er arrestert i forbindelse med forrige ukes dramatiske opptøyer. Minst ni av disse har bakgrunn fra det amerikanske militæret, viser en gjennomgang utført av ABC News.

– IS og al-Qaida ville siklet

Blant de over 200 som er ettersøkt etter Kongress-stormingen finner man også flere med militær bakgrunn. En gjennomgang utført av Associated Press viser at minst 22 tidligere eller nåværende medlemmer av det amerikanske militæret eller politiet deltok i opptøyene.

Det reelle tallet er antakeligvis langt høyere, og eksperter frykter nå at høyreekstreme grupper for alvor har nådd gjennom til amerikanere med militær bakgrunn.

– IS og al-Qaida ville siklet over å ha noen med samme trening og erfaring som en amerikansk militæroffiser. Disse folkene har trening og ferdigheter som langt overgår hva en utenlandsk terrorgruppe kan få til, sier Michael German, tidligere FBI-agent og stipendiat ved Brennan Center for Justice ved New York University.

Offiserer og politifolk

Blant de pågrepne finner man blant annet en pensjonert oberstløytnant fra det amerikanske luftforsvaret. Larry Rendell Brock ble fotografert inne i Senatet med hjelm og skuddsikker vest, bærende på strips-håndjern.

– Presidenten ba tilhengerne hans om å delta, og jeg følte det var viktig å være der, ettersom jeg elsker dette landet så høyt, sier den nå pågrepne Rendell Brock i et intervju med The New Yorker.

Tidligere oberstløytnant Larry Rendell Brock (bakerst) er blant de pågrepne. Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP

Etter denne selfien ble to politibetjenter fra Virginia pågrepet av FBI. Foto: United States Capitol Police via AP:

En annen som tidligere tjenestegjorde i luftforsvaret ble skutt og drept av en politimann idet han forsøkte å trenge seg inn i kammeret til Representantenes hus.

To nåværende politibetjenter fra Virginia, som begge har tjenestegjort i militæret, ble arrestert av FBI etter å ha publisert en selfie fra innsiden av Kongressen.

Frykter radikalisering av militæret

Pentagon vil ikke kommentere hvor mange nåværende tjenestemenn som er under etterforskning. Forsvarsdepartementet er derimot svært bekymret før Joe Bidens innsettelse, og har gått så langt som å advare militære tjenestemenn om å frastå fra å bruke vold.

Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Marry McCord, som nå er ansatt ved Georgetown University, mener radikaliseringen av eks-militære er et «alvorlig problem».

– Enkelte lovløse milits-grupper rekrutterer spesifikt fra militæret på grunn av deres ekspertise innenfor bruk av våpen, eksplosiver og taktiske ferdigheter. Tanken på å fortsatt ha et oppdrag kan være svært tiltalene for tidligere tjenestefolk, spesielt hvis de deler militsgruppenes ideologiske oppfatning, sier McCord til ABC News.