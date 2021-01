Michigan skalker lukene

Sentrum i Michigans delstatshovedstad minner fredag kveld om en stor byggeplass.

Overalt blir det saget og banket, bygget og skrudd.

Foran Capitol-bygningen er det bygd et to meter høyt metallgjerde.

Vinduer og dører blir spikret igjen med finerplater og postvesenet kjører rundt for å samle inn de karakteristiske blå, amerikanske postkassene.

Også de kan bli visstnok bli brukt som våpen i gale hender.

– Det er bare en midlertidig sikkerhetsforanstaltning, forsikrer en postansatt i blå uniform.

Væpnede demonstranter

I Michigan er våpenlovene svært liberale. Her kan man helt lovlig valse rundt på åpen gate med et halvautomatisk gevær i hendene.

Eller man kan bevæpne seg når man skal delta i demonstrasjon.

Det har flere av Michigans militsgrupper gjort tidligere. I april tok en gruppe tungt bevæpnede menn seg helt inn delstatsforsamlingen for å protestere mot de lokale koronarestriksjonene.

Denne gangen kommer de for å uttrykke støtte til avtroppende president Donald Trump, men politiet lover å gjøre alt i sin makt for å holde dem ute av bygningen.

I tillegg til gjerdene, er store ekstra politiressurser og soldater fra Nasjonalgarden satt i beredskap.

AVSKREKKER MOBBEN: Store ekstra politiressurser og soldater fra Nasjonalgarden står i beredskap før helgens varslede demonstrasjoner i Michigan. Foto: Aage Aune, TV 2.

– Vi er forberedt på det verste, men håper i det lengste at de som kommer for å demonstrere i hovedstaden har tenkt å gjøre det på fredelig vis, sa sjefen for Michigans delstatspoliti, Joe Gasper under en pressekonferanse fredag.

Hamstrer og ligger lavt

Folk i Lansing er redde for hva som kommer til å skje denne helgen.

– Hvem vet hva som vil hende. Vi har mange hissigpropper her i delstaten som ikke tenker logisk, sier Mary Jane Schuon til TV 2.

Hun er ute for å hamstre matvarer, så hun skal slippe å gå ut i helgen.

En annen kvinne vi treffer står på plenen foran delstatsforsamlingen og ber til Gud om at volden ikke skal ta av.

– Det er på tide at vi stopper opp og tenker annerledes, sier Greta, som ikke ønsker ikke å oppgi etternavnet sitt.

BA FOR FRED: Greta håper Michigan unnslipper vold denne helgen og ber amerikanere besinne seg i sin retorikk. Foto: Aage Aune, TV 2.

– Noen må snart begynne å ta til fornuften i dette landet. Hvis vi alle tenker oss om og modererer hva vi sier, vil mindretallet forstå at vi er flere og at volden ikke vil vinne frem, sier hun til TV 2.

Proud Boys mot milits

Foreløpig er det uklart hvem som kommer til å demonstrere i Michigan søndag.

Resepsjonisten på Radisson-hotellet som ligger nærmest Lansing Capitol, sier til TV 2 at alle rom hos dem er blitt booket av demonstranter, men han vet ikke hvilken gruppe de tilhører.

Lederen for Det sørøstlige Michigans milits, uttalte tidligere i uken at de ville møte opp, men opplyste til Fox News torsdag kveld at de hadde avlyst, siden den høyreekstreme gruppen Proud Boys også skulle komme.

De to gruppene er åpenbart ikke på talefot med hverandre.

Uansett, holder nå Michigan pusten. Hvem som kommer og hva som skjer, kan avhenge av eventuelle nye utspill fra Trump eller hans motstandere i Kongressen, forteller militslederen.

En ung mann TV 2 treffer på gaten i Lansing svarer bare dette, når vi spør ham om han er redd for voldelige sammenstøt i helgen.

– Jeg vet bare dette: Trump kommer til å vinne dette valget. Så lenge Jesus Kristus sitter på sin trone, kommer Trump til å vinne.