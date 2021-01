Drakk rødvin under kommunestyremøte: – Helt uakseptabelt

Det var flere som sperret opp øynene da Ap-politiker Per Kristian Nilsen begynte å drikke fra et vinglass under torsdagens kommunestyremøte.

Møtet ble holdt digitalt og direktesendt på Kragerø kommunes nettsider.

– Dersom det stemmer at det var alkohol, så mener jeg det er en helt uakseptabel opptreden, sier lokalpolitiker Kristian Ljåstad (H) til KV.

Det var Kragerø Blad Vestimar (KV) som omtalte saken først.

– Vi har et ansvar

En av sakene som ble behandlet på møtet handlet om hvorvidt utestedet Stopp en halv skulle få lov til å endre sin skjenkebevilling til salgsbevilling og levere øl hjem på døra til kunder.

Foto: Skjermdump / Kragerø kommune

Mens denne saken ble behandlet tok Nilsen en slurk fra et vinglass.

Det fikk flere av representantene på møtet til å reagere.

– Det gir et inntrykk av å være påvirket av alkohol mens man behandler politiske saker og det synes jeg ikke er greit. Vi har et ansvar som folkevalgte og vi skal respektere den rollen vi har, sier Ljåstad til KV.

Ost og kjeks

Per Kristian Nilsen bekrefter at han tok en slurk rødvin, men sier at dette aldri skulle skjedd.

– Det er bare å beklage. Det var ikke hensikten. Jeg vil ikke si at jeg drakk, men tok en sup, sier Nilsen til KV.

Han ble kalt inn på kommunestyremøte som vara fordi gruppelederen i Kragerø Arbeiderparti ble erklært inhabil i saken.

– Før jeg var innkalt som vara spiste jeg ost og kjeks, og da pleier jeg å ha et halvt glass rødvin til, sier Nilsen.

Beklager hendelsen

Gruppeleder i Kragerø Arbeiderparti, Jone Blikra, sier til KV at det er uakseptabelt at politikere drikker alkohol under et kommunestyremøte.

– Jeg har sjekket det ut og sett opptaket fra møtet, og bekrefter at det er synlig at han drikker noe som tyder på rødvin under behandlingen av saken. Sånt skal ikke skje og han har fått en korreksjon fra partiet, sier Blikra til KV.

Nilsen har beklaget hendelsen overfor gruppelederen.

– Han har fått klar beskjed om at det er kritikkverdig og uakseptabelt å nyte alkohol under behandling av politiske saker. Det er han enig i og han har beklaget, sier Blikra.