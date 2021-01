Slik vil de berge vintersport-arrangementene på norsk jord

En rekke verdenscuparrangementer (se faktaboks) skal nemlig etter planen arrangeres i Norge i februar og mars.

Alpint på Kvitfjell, skiskyting i Holmenkollen, Raw Air og langrenn i Holmenkollen og på Lillehammer er bare noen av arrangementene som står for tur, men arrangørene er helt avhengige av å få innvilget unntak fra reglene om innreisekarantene.

World Cup-arrangement skiforbundet har søkt om karanteneunntak for: World Cup kombinert kvinner og menn og hopp kvinner, Lillehammer, 12.-14. februar

kvinner og menn og kvinner, Lillehammer, 12.-14. februar World Cup alpint menn, Kvitfjell, 04.-07. mars

menn, Kvitfjell, 04.-07. mars World Cup nordiske grener , Holmenkollen, 12.-14. mars

, Holmenkollen, 12.-14. mars World Cup hopp Raw Air, Lillehammer, 15.-16. mars

Raw Air, Lillehammer, 15.-16. mars World Cup hopp Raw Air, Trondheim, 17.-18. mars

Raw Air, Trondheim, 17.-18. mars World Cup hopp Raw Air Vikersund, 19.-21. mars

Raw Air Vikersund, 19.-21. mars World Cup langrenn , Lillehammer, 18.-21. mars 



, Lillehammer, 18.-21. mars  World Cup skiskyting, Holmenkollen, 18.-21. mars

Verken grønt eller rødt lys har enn så lenge blitt gitt fra styresmaktene, men Norges Skiforbund har utformet en svært detaljert smittevernprotokoll for alle arrangementene i et håp om å få karanteneunntaket de trenger.

Protokollen ble sendt fra forbundet til Helsedirektoratet 31.desember, og den har TV 2 fått innsyn i.

Hovedpunktene

Protokollen er naturligvis delvis tilpasset de aktuelle konkurransene og stedene, men det er flere og helt sentrale fellestrekk for samtlige arrangement:

Det vil ikke være publikum på noen av arrangementene

Utøvere og støttepersonell fra land både innenfor og utenfor EØS-området testes ved ankomst Norge og er i karantene til prøvesvar er klart

Utøvere og støttepersonell vil i utgangspunktet bli testet hver tredje dag under oppholdet i Norge

Samtlige utøvere vil innkvarteres på enkeltrom

Utøverne vil, om de får innvilget unntak for innreisekarantene, være i fritidskarantene når de ikke konkurrerer/utfører jobben sin

Skiforbundet har en avtale om testing med det private helseforetaket Volvat, noe som gjør at testingene i forbindelse med arrangementene ikke vil gå utover kommunenes testkapasitet

Det aller meste av transport vil foregå med arrangørenes egne og lukkede transportsystemer (f. eks henting på flyplass etc.)

Helsedirektoratet har kommet med råd

Det er uklart når skiforbundet vil få et endelig svar av styresmaktene, men den endelige beslutningen vil naturligvis henge sammen med hva som skjer med toppidretten generelt her i landet.

Presset på å stenge ned toppidretten eller deler av den har vokst i takt med at smitten generelt har økt de siste ukene, og det massive utbruddet i ishockeyen (som har forplantet seg videre ut i samfunnet forøvrig) har ikke gjort saken bedre.

TV 2 vet at råd om toppidretten er et av flere tema som har blitt spilt inn til regjeringen av Helsedirektoratet nylig.

For at arrangørene skal klare å stable arrangementene på bena, er de avhengige av et svar fra styresmaktene i nær fremtid.

– Fristen til Det internasjonale skiforbundet (FIS), hvor vi må bekrefte at det blir arrangert, er 30 dager før arrangementet. Vi har derfor litt tid, men vi håper på et signal i løpet av ikke veldig lenge (januar). Vi har en god dialog, skriver skipresident Erik Røste i en SMS.

Rutinene ved smitte

Arrangementer i forskjellige idretter har håndtert smittetilfeller på svært ulik måte under pandemien.

Noen idretter har vært veldig strenge - andre, som det pågående håndball-VM i Egypt, ikke like strenge.

Rutinene til skiforbundet er i stor grad like i alle arrangementene de har søkt unntak for, og de ser slik ut (eksemplifisert ved verdenscupen i alpint på Kvitfjell):