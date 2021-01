Maria Mena: – Jeg har aldri vært redd for å fortelle min historie

GOD KVELD NORGE (TV 2): Maria Mena (34) knekker sammen når Agnete Saba (26) tolker låten «My Lullaby», en låt som betyr mye for de begge to.

Lørdag var det premiere på« Hver gang vi møtes» hvor artist Maria Mena var førstemann ut. I episoden blir det sterke historier og en god del tårer.

– Jeg har aldri vært redd for å fortelle min historie, jeg tenker det er verre for de som aldri har fortalt om livet sitt på TV, forteller Mena til God kveld Norge under pressedagen til programmet.

– Jeg er heller ikke redd for å grine på TV. Eneste jeg kjenner på er at jeg er ikke så god på å hylle meg selv, forteller hun videre.

Spesiell tolkning

På gården denne sesongen finner vi også Trygve Skaug (35), Stian «Staysman» Thorbjørnsen (38), Abdulhakim «Hkeem» Hassane (23), Arne Hurlen (50), Hanne Krogh (64) og Agnete Saba (26).

Sistnevnte velger å hylle Mena ved å tolke låta «My Lullaby» på samisk. Det setter i gang tårekanalene hos alle deltakerne. Saba forteller at hun kjenner seg igjen i sangen og takker Mena for alt hun har gjort for henne.

– Agnete og jeg har hatt kontakt veldig lenge. Jeg hadde ikke sagt ja hvis jeg ikke visste hvor bra de folka her er. Det finnes noen råtne epler i norsk musikkbransje men de er ikke å finne her, forteller Mena til God kveld Norge.

I episoden fremfører Saba låten etter en følelsesladet Mena forteller om oppveksten på Grünerløkka i Oslo og livet med skilte foreldre.

Se coveret som får Marte Bratberg til å felle noen tårer øverst i saken.

– Jeg har alltid vært hun som passer på andre, enten jeg vil eller ikke, forteller Mena. På spørsmålet fra Hanne Krogh om hvorfor dette er, svarer hun følgene:

– Sannheten er at jeg klarte ikke redde mamma så jeg prøver å redde alle andre. Nå er jeg ærlig, forteller Mena under lunsjen og forteller videre at foreldrene skilte seg når hun var ung.

– Da jeg var elleve så skjedde noe som gjorde at jeg ganske umiddelbart flyttet til faren min over natta. Det var både redningen min og skinnsykt skummelt, forteller Mena og understreker at dette ikke var et lett valg.

– Ha respekt for barnet som velger bort foreldre. Vit at det ikke er et lett valg. Det er det vanskeligste valget jeg noen gang har tatt.

En kjærlighetshistorie

Under middagen kommer temaet om kjærlighet opp og Mena mimrer tilbake til tidligere forhold og lyser opp når hun forteller om sin nåværende kjæreste, Morten Kleppa.

Paret ble sammen under første lockdown i korona, og har nå flyttet sammen.

– Denne mannen har, all spøk til side, fått meg til å tro på kjærlighet igjen.