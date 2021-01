Kjempemulighet for norsk stortalent: – Jeg kunne nesten ikke tro det

Lørdag fra kl. 13.45: Se første dag av Tata Steel Chess på TV 2 Sport 2 og Sumo.

I 2021-utgaven av Tata Steel Chess er nemlig ikke Magnus Carlsen det eneste norske innslaget.

Tari, som ble juniorverdensmester for drøyt tre år siden, får spille i masters-gruppen i den nederlandske storturneringen for første gang.

Invitasjonen fikk han i midten av november.

– Jeg ble utrolig, utrolig glad. Jeg trodde nesten ikke på at det kunne være sant, sier Tari til TV 2.

Lier-gutten hadde i utgangspunktet forespeilet seg en plass i «b-gruppen». Den utgikk på grunn av koronarestriksjonene. Fra arrangøren fikk han høre at det var en liten sjanse for å få ham med i hovedturneringen.

– Men da trodde jeg fortsatt at den sjansen ikke var så stor, og at jeg ikke skulle få plass. Plutselig ble jeg ringt og hadde fått den siste plassen. Jeg ble veldig, veldig glad for det, sier 21-åringen.

Aryan Tari under Norway Chess i oktober. Foto: Carina Johansen

Uheldig trekning

Tari blir spilleren med klart lavest rating i turneringen. Det var han også da han spilte Norway Chess mot flere av verdens største stjerner i oktober.

Der endte han opp med fattige 3,5 poeng. I den kommende turneringen har han fått en vrien trekning. Han endte på siden som skal spille sju partier med svart og seks med hvitt.

Første motstander er stjernespilleren Anish Giri, 145 plasser foran Tari på FIDE-ratingen.

– Norway Chess ble en veldig stang-ut-turnering. Det ble ikke så mange poeng, men kunne blitt mange flere med tanke på stillingene jeg hadde. Jeg rotet litt for mye. Jeg håper at jeg er i bedre form her og kan levere bedre, sier han.

– Hva lærte du av Norway Chess?

– Jeg tror egentlig at det viktigste er selvtillit. Det er veldig viktig å tro på deg selv når du spiller mot de gutta her. For de har veldig, veldig høy selvtillit. Det er viktig at man ikke tror at man er dårligere enn dem, og at man kan kjempe på lik linje med dem, svarer Tari.

Taris program 1. runde: Anish Giri

2. runde: Radoslaw Wojtaszek

3. runde: Magnus Carlsen

4. runde: Alireza Firouzja

5. runde: David Antón

6. runde: Maxime Vachier-Lagrave

7. runde: Jorden van Foreest

8. runde: Alexander Dontsjenko

9. runde: Jan-Krzysztof Duda

10. runde: Pentala Harikrishna

11. runde: Andrej Esipenko

12. runde: Nils Grandelius

13. runde: Fabiano Caruana *Svarte brikker i fet skrift.

Norsk sekundant

Johan-Sebastian Christiansen (22) vil også spille en rolle i turneringen. Han er sekundanten til Jorden van Foreest, men må i år prøve å hjelpe nederlenderen fra Sandefjord.

– Den store forskjellen er at jeg ikke får vært der, noe han anser som veldig viktig. At jeg får vært der som venn også, forklarer Christiansen.

Derfor har van Foreest fått meg seg enda en hjelper som vil være til stede i Wijk aan Zee i år. Christiansen, selv nummer 199 på FIDE-ratingen, lærer mye av å være sekundanten til hans nederlandske kompis.

– Bare det å jobbe med så gode spillere, og å preppe mot de beste spillerne i verden. Å preppe mot Magnus Carlsen er litt av en utfordring. Det er veldig vanskelig å finne hull i repertoaret, eksemplifiserer han.

