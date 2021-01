Realitydeltaker tiltalt for hvitvasking av bedrageripengene til «Paradise»-Carl Aksel

En kvinne som i desember ble dømt for en falsk voldtektsanklage, har ifølge tiltalen hvitvasket 163.000 kroner for realitykjendis Carl Aksel Jansen (25).

Jansen ble i forrige uke tiltalt for en rekke grove bedragerier med en totalsum på over 4,5 millioner kroner.

Han har erkjent straffskyld for de fleste bedrageriene og er ifølge sin forsvarer lei seg for det han har gjort.

I forbindelse med etterforskningen har politiet undersøkt kontoopplysninger for å finne ut hvor pengene har tatt veien. Da så de at 163.000 kroner var blitt overført til en kvinnelig realitydeltaker i 20-årene.

– Beløpets størrelse og omstendighetene rundt selve handlingen gjør at vi anser hvitvaskingen som grov, sier politiadvokat Andreas Kruszewski i Oslo politidistrikt.

Ifølge tiltalen stilte kvinnen sin bankkonto til disposisjon for Jansen ved en anledning i mai 2019.

Hun er også tiltalt for å ha stjålet varer til en verdi av 1.617 kroner fra en klesbutikk der hun jobbet.

Flere er siktet

Kruszewski opplyser at flere personer vil bli straffeforfulgt for hvitvasking av utbyttet fra Jansens bedragerier.

Også Jansen selv er tiltalt for grov hvitvasking.

– Økonomisk kriminalitet skal ikke lønne seg, og det betyr at politiet skal gå etter personer som bistår hovedmennene, enten ved medvirkning eller ved at de yter bistand i etterkant i form av å skjule eller konvertere utbyttet, sier politiadvokaten.

AKTOR: Politiadvokat Andreas Kruszewski i Oslo politidistrikt har tatt ut tiltalen mot kvinnen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Forsvareren til kvinnen i 20-årene, advokat Anette Holt Tønsberg, ønsker ikke å kommentere saken. TV 2 er derfor ikke kjent med hvordan hun stiller seg til tiltalen.

Nylig dømt

Så sent som i desember ble kvinnen domfelt i en annen sak, der retten mener hun forklarte seg om en voldtekt som aldri har skjedd.

Ifølge dommen hadde realitydeltakeren en julinatt i 2020 vært på fest med mellom åtte og tolv andre mennesker et sted på Østlandet. Ifølge dommen hadde kvinnen drukket mye alkohol og brukt kokain.

Andre deltakere på festen har forklart at kvinnen ble kastet ut fordi hun «var litt for energisk med tanke på koronasituasjonen». Det skal kvinnen selv ha likt svært dårlig.

Fra en bensinstasjon fikk hun en annen kvinne til å ringe politiet og varsle om en voldtekt. Da politiet kom til stedet, sa hun at hun var blitt voldtatt av to menn tidligere på kvelden, i nærheten av en skole.

Endret forklaring

Ifølge kvinnen som ringte politiet, hadde realitydeltakeren imidlertid sagt til henne at voldtekten skjedde et helt annet sted på Østlandet.

Da politiet kjørte kvinnen til voldtektsmottaket, forklarte hun at overgrepet hadde skjedd et tredje sted, bak en scene.

Kvinnen ble derfor innkalt til et politiavhør neste dag. Der hadde forklaringen hennes endret seg igjen.

Realitydeltakeren sa i avhøret at hun tok taxi fra festen til bensinstasjonen for å kjøpe nattmat, og at hun deretter gikk bak bensinstasjonen for å snakke i telefonen.

Der ble hun overfalt av en «høy og veldig sterk mann», trolig i 30- eller 40-årene.

Avslørt av overvåkingsbilder

Etter overgrepet skrek hun så høyt at den andre kvinnen, hun som hadde ringt politiet, kom henne til unnsetning. Først da varslet de politiet, ifølge kvinnens forklaring.

Retten tror ikke på kvinnens forklaring. Dommerne har lagt vekt på at kvinnens forklaring flere ganger har blitt endret – både omkring plassering og antall gjerningsmenn.

Dessuten viser overvåkingsbilder at hun ankom bensinstasjonen klokken 02.57, og at hun møtte den andre kvinnen der inne klokken 03.02. Ett minutt senere gikk de to inn på toalettet sammen.

Kvinnen nektet straffskyld i retten og stod fast ved sin forklaring om at voldtekten skjedde bak bensinstasjonen.

Hun ble dømt til 30 dagers betinget fengsel.