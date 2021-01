Fersk måling: Støre svekker Aps sjanser hos 812.000 velgere –folket roper etter Super-Jens

ÅRDAL/OSLO (TV 2) Sannsynligheten for å stemme på Arbeiderpartiet øker hos over en million velgere dersom Jens Stoltenberg (61) returnerer som partileder og blir Aps statsministerkandidat, viser måling fra Kantar.

– Hvis Ap skal få min stemme til valget, må de skifte ut partiledelsen. Det er mitt krav, sier den tidligere lederen av LO i Årdal, Gudbrandur Ingolfsson, til TV 2.

Han får støtte fra en annen trofast Ap-velger, Torstein Kvam, som nå er i tvil foran høstens stortingsvalg.

– Skal jeg stemme Ap, må det forandringer til i toppen, sier Kvam.

Resultatene i Kantars ferske meningsmåling om lederspørsmålet i Arbeiderpartiet er dyster lesning for Ap-leder Jonas Gahr Støre, som så langt i januar leder et parti med under 20 prosents oppslutning på snittet av målingene.

KRITISK: Ap-ordfører Hilmar Høl. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Ordfører og sentralstyremedlem, Hilmar Høl, mener hovedproblemet til Ap akkurat nå er at de må bruke tid på det han kaller «en illusjon av en lederdebatt» framfor å snakke politikk.

– Jeg tror den diskusjon som Ap klarer lage selv om lederposisjoner, bidrar til at vi alltid må ut å drive brannslukking framfor å snakke om politikk, sier Høl til TV 2.

TV 2 snakket tirsdag med Støre og ba om en kommentar til målingen.

– Det er en uviktig måling og jeg vil ikke prioriterer å bruke tid på å kommentere den, sier Støre.

Velgerne flykter fra Jonas

TV 2 har spurt velgerne om sjansene reduseres eller økes for å stemme Ap, hvis Jonas Gahr Støre erstattes med en annen person som partileder og statsministerkandidat.

Over 2 av 10 velgere sier sjansene ville øke for å stemme Ap. Det utgjør 812.000 velgere.

1 av 10 velgere sier sjansene ville reduseres for å stemme Ap hvis Støre trekker seg. Det utgjør 400.000 velgere.

Hele 3 av 10 Sp-velgere sier sjansene øker for å bytte til Arbeiderpartiet, hvis Støre går av. 43 prosent av Sp-velgerne sier sjansene øker for å bytte til Ap, hvis Stoltenberg returnerer.

Frelseren i Nato

TV 2 har også spurt om sannsynligheten øker for å stemme Ap hvis Jens Stoltenberg tar over som statsministerkandidat og partileder.

37,5 prosent av de spurte - fire av ti velgere - sier sannsynligheten for å stemme Ap øker hvis Jens Stoltenberg tar over som partileder og statsministerkandidat. Det utgjør 1,46 millioner velgere. Sjansene reduseres hos 346.000 velgere.

En eventuell tilbakekomst for Stoltenberg vil øke sjansene hos velgere fra alle partier på Stortinget. I Senterpartiet, som har stjålet 140.000 velgere fra Ap, sier hele 42,9 prosent av velgerne at sjansene øker for å stemme Ap med Stoltenberg ved roret.

TV 2 har spurt Jens Stoltenberg om en kommentar til målingen.

«Jens Stoltenberg er utnevnt til generalsekretær i Nato frem til høsten 2022. Det er ikke aktuelt for ham å gjøre noe annet», skriver hans kommunikasjonsrådgiver Sissel Kruse Larsen i en tekstmelding til TV 2.

Kritisk til Ap-Raymond

Den ferske gallupen viser at Arbeiderpartiet står uten populære kronprinser og kronprinsesser. De navnene sentrale kilder trekker frem som mulige arvtakere til Støre er byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, og nestleder Hadia Tajik.

Hele 24,3 prosent sier det vil redusere sannsynligheten for å stemme på Ap dersom Raymond Johansen overtar som partileder og statsministerkandidat. Bare 12 prosent sier sannsynligheten øker.

Raymond Johansens navn ble lansert av Ap-veteran Thorbjørn Berntsen hos TV 2 forrige helg.

– Vi får 17,5 prosent. Man får gjøre sine refleksjoner og det er det mange som gjør, sa Berntsen.

Heller ikke Hadia Tajik mottas positivt hos velgerne som en eventuell arvtaker nå. Tajik er partiets mest profilerte nestleder og har det prestisjetunge vervet som finanspolitisk talsperson.

VIL IKKE VINNE FLERE VELGERE: Aps byrådsleder Raymond Johansen og Ap-nestleder Hadia Tajik ser ikke ut til å være velgermagneter som partiledere. Foto: TV 2

Flere sier at det ville redusere sannsynligheten for at de stemmer Ap enn at det øker sjansene.