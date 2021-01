«Forbudt for motorvogn» - med eller uten underskilt – er et trafikkskilt det syndes veldig mye mot her til lands. Som forbudsskilt gjelder dette for gjennomkjøring i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp, og frem til nærmeste veikryss, dersom ikke annet er bestemt.

Skiltet brukes ofte i kombinasjon med skilt for påbudt kjøreretning.

Det er veldig dyrt å blåse i innkjøringsforbudet. Etter at satsene for forenklet forelegg ble oppjustert fra 1. januar i år, er boten på 5.850 blanke kroner, men dette skremmer tydeligvis langt fra alle.

Bilførerne tok sjansen - det fikk de angre på

Lav oppdagelsesrisiko

Det er for øvrig samme pris for å overse skilt for påbudt kjøreretning, og i begge tilfeller er det tydelig at ganske mange bilister trosser forbudsskiltet mot innkjøring for å spare kjøring rundt et kvartal eller to ekstra.

Det blir en kalkulert risiko – hva som kan vinnes inn av tid i forhold til en oppdagelsesrisiko som mange ser ut til å oppfatte som relativt lav.

Skiltet betyr påbudt kjøreretning. Ikke alle ser uttil å forstå det... Foto: Frank Williksen

Tar sjansen

I Drammen er St. Olavs gate et typisk eksempel på en veldig sentral sentrumsgate der innkjøring er forbudt for motorkjøretøy i den ene retningen. Følgen er at man må kjøre et lite stykke i begge retninger for å «komme rundt». Det er det mange som ikke gidder – og som tar sjansen på å trosse forbudsskiltet.

Skeier ut igjen

For en tid siden gjennomførte politiet en kontroll her, og på noen timer ble det skrevet ut forelegg på et solid sekssifret beløp. Det sier jo noe om hvor mange som velger å gi blaffen i innkjøringsforbudet her.

Det er neppe særlig annerledes i andre byer. Typisk blir det gjerne bedre en liten stund etter at det har vært kontroll, og så sklir det hele ut igjen.

Tar du sjansen her? Det kan bli dyrt

Video: I år kommer dette bilmerket til Norge

df