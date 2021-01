Erna Solberg nekter å beklage – støttes av Elden, som ber Erna tie

Opposisjonen på Stortinget krever at Erna Solberg (H) beklager at hun rettet kritikk mot teaterstykket som var sentralt i saken. Det nekter statsministeren, og får støtte av partifelle John Christian Elden, som ber henne ti stille.

I mars 2019 var Norge i en situasjon landet aldri har opplevd maken til: justisministeren og flere andre toppolitikere ble stadig utsatt for trusselaksjoner. Politiet hadde ingen mistanke om hvem som kunne stå bak.

Likevel sto et lite teater på Grünerløkka sentralt i saken. I forestillingen «Ways of seeing» viste Black Box teater frem bilder av justisministerens bolig.

Men regissør for stykket Pia Marie Roll synes noe skurret, og sa i VG at hun trodde noen hadde iscenesatt trusselaksjonene for å få det til å se ut som at det var noen som var inspirert av teatret som sto bak.

Dette gjorde at statsministeren kom på banen, med sterk kritikk av teateret.

– Jeg tenker at de som har laget stykket må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser og mennesker, som bidrar til at det er tøffere å være politiker. Da må de ha ryggrad til å stå i det. Jeg må si at jeg reagerer i dag når man velger å spekulere rundt dette, sier statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse.

– Må legge seg flat

Fredag falt dom i saken: retten mener at det samboeren til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), Laila Bertheussen som sto bak. Hun ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel. Bertheussen anket på stedet.

Oslo tingrett er klokkeklar på at Bertheussens reaksjon på Black Box teater, og stykket «Ways of seeing», var en del av motivet for handlingene.

Nå rykker opposisjonen kraftig ut mot statsministeren, som tidligere har blitt oppfordret til å beklage uttalelsene, uten å ha gjort det.

– Jeg har ment at Solberg burde beklaget til Pia Roll dagen etter at hun tråkket over med den kommentaren. Det var å tråkke på kunstens ytringsfrihet, sier Anette Trettebergstuen (Ap), til TV 2.

– Nå må hun legge seg flat.

Hun støttes av SVs Freddy Andre Øvstegård som har stilt følgende spørsmål til Solberg:

«Når vil statsministeren beklage sine uttalelser om teaterstykket Ways of Seeing?»

Nekter å beklage

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Erna Solberg. Etter at denne saken ble publisert, svarer hennes kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter at det de ikke mener det er riktig å kommentere dommen.

- Dette er en sak av stor offentlig interesse, men det er ikke naturlig at statsministeren kommenterer en dom som ikke er rettskraftig, sier Alstadsæter.

Om kravet om beklagelse sier Alstadsæter at de mener uttalelsene ikke trenger å beklages.

– I 2019 sa statsministeren at det ikke var riktig for henne å spekulere i hvem som stod bak hendelsene rundt huset til Tor Mikkel Wara. Hun viste også til at politikere må tåle å stå i fokus og få kjeft, men at det oppleves som verre når familiene våre og stedet vi bor trekkes inn. Det kan bidra til at det blir tøffere å være politikere. Disse formuleringene krever ingen beklagelse, sier Rune Alstadsæter.

Elden: – Ti stille Erna

Solbergs vurdering om å tie får også støtte av Bertheussens forsvarer, John Christian Elden. Han er for øvrig også Høyre-politiker, og partiets åttende vararepresentant i Oslo.

Elden minner om at dommen ikke er rettskraftig fordi Bertheussen anket den på stedet, og at det ville være «uhørt, og i strid med menneskerettighetene» om landets statsminister tok stilling til en straffesak midt i en rettsprosess.

– Når det er tatt ut en tiltale må retten og ikke politikere uttale Det er derfor ikke bare klokt, men også nødvendig at hun ikke følger opp det rare kravet til enkelte opposisjonspolitikere, sier Elden

– RART KRAV: Forsvarer John Christian Elden mener det er uholdbart om hans partileder Erna Solberg lytter til opposisjonen, og beklager til teatret. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool

Ble etterforsket

Roll og teatret ble på et tidspunkt siktet for å ha krenket privatlivets fred etter å ha vist et bilde av Waras hus i forestillingen. Sakene mot kunstnerne ble henlagt først da PST siktet Laila Bertheussen.

Til TV 2 sier Roll fredag at flere høyrevridde aktører lagde konspirasjonsteorier rundt deres rolle i saken, og at det har vært en stor belastning.

– Hva har vært det verste med denne saken?

– Maktforskjellen. At folk med makt kan stå og lyve uten at det får noen konsekvenser, sier Roll.

Nå mener Trettebergstuen at hun mener dagens domsavsigelse er en god anledning for Erna Solberg til å beklage seg.

– Hun burde si unnskyld til de folka som har hatt så mye vondt på grunn av disse uttalelsene. De har opplevd hets og knebling. Statsministeren gikk altfor langt, sier hun.