Isabelle Eriksen: – Jeg ville ikke leve

Isabelle Eriksen (24) ble for mange først kjent da hun sjekket inn på Paradise Hotel i 2017. Siden den gang har hun vært en kjent profil på flere plattformer; Blogg, Youtube og Instagram.

I 2019 ble det offentlig kjent at en toppblogger var dømt for vold mot en taxisjåfør, og at vedkomne i tillegg var tidligere voldsdømt.

10. desember samme året startet hun sine to måneder ubetinget fengsel.

Åpner opp: – Jeg var livredd

I mars i fjor brøt Eriksen tausheten og sto frem på bloggen sin. Innlegget hadde overskriften «Jeg beklager». Hun skrev at hun hadde gjort noe dumt som hun angret på, og at hun nå hadde tatt straffen sin.

I mars i år kommer boken «Innsatt nummer 19/227», hvor Eriksen forteller i detalj - både om fengselsoppholdet, men også om hva som førte til at ting ble som det ble.

Da God kveld Norge møter henne hjemme i Oslo forteller hun om tiden før fengselsoppholdet;

– Jeg var livredd, samtidig som jeg var dritflau og skammet meg, innrømmer hun.

Se intervjuet øverst i saken.

– Det var helt jævlig

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Hun forteller at hatet hun følte overfor seg selv var så sterkt at det var vanskelig å forstå at hennes nærmeste ønsket å være der for henne.

– Jeg ville ikke være med meg selv en gang. Jeg tror ingen har hatet meg mer enn jeg har hatet meg selv. Jeg ville ikke leve.

Hun forteller at hun har grått mye, og at hun er veldig takknemlig for menneskene som har vært der for henne i den vanskelige tiden.

– Hadde det ikke vært for de, så hadde jeg faktisk ikke vært her i dag.

Hun beskriver en intens følelse av flauhet og skam, og forteller at flere av dem hun møtte i fengsel holdt oppholdet skjult for sine nærmeste.