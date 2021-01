Hunden Zajka (10) ble reddet ut av skredet – nå får hun endelig flytte tilbake til familien

Familien Sandman ble fredag gjenforent med dalmatineren Zajka etter to dramatiske uker.

De siste dagene har Jørgen Sandman og familien telt ned timene til de endelig kunne hente hunden Zajka hos veterinæren.

– Vi har virkelig sett frem til dette. Zajka betyr utrolig mye for oss, sier Jørgen Sandman.

Den ti år gamle dalmatineren ble reddet ut av skredgropen etter å ha overlevd 20 timer alene. Da hadde hun fått en alvorlig skade i den ene poten.

– Vi vet fortsatt ikke om hun blir helt frisk i poten, men hun har fått fantastisk oppfølging av veterinærene, sier Sandman.

TAKKNEMLIG: Jørgen takker veterinærene som har tatt vare på Zajka de siste ukene. Foto: Privat

Måtte forlate hunden

Familien mistet huset og alt de eide i det katastrofale kvikkleireskredet 30.desember.

Jørgen og kona Anna våknet av at huset ristet og klarte i siste sekund å redde seg ut, mens bygningen kollapset rundt dem.

Også hunden Zajka kom seg ut av huset i live, men fikk et dypt kutt i den ene poten.

– Hun lå ved føttene mine hele tiden mens vi ventet på helikopteret, sier Sandman.

Men da redningsmannskapene til slutt ankom hadde de ikke mulighet til å ta med seg Zajka i helikopteret. Jørgen og Anna måtte derfor forlate hunden midt i skredområdet.

Måtte opereres

Nesten et døgn senere oppdaget dronepilot Jonas Amundsen i Nedre Romerike brann- og redningsvesen en lys prikk på det varmesøkende kameraet.

– Jeg fløy nærmere for å se hva det kunne være, og så at det lå en hund der, forteller Amundsen til Dronemagasinet.

Zajka var den første hunden som ble reddet opp fra skredområdet. Hun ble funnet akkurat der Jørgen og Anna forlot henne, utenfor det som en gang var huset deres.

Etter å ha blitt hentet opp av helikopter ble Zajka overlevert til familievennen Ingolf Höns og tatt med til dyrlegen. Der har hun vært i over to uker.

– Hun fikk en stygg kuttskade i den høyre frempoten og måtte opereres. Vi må fortsatt dra til veterinæren hver dag de neste ukene for å sjekke at alt ser bra ut, sier Sandman som selv måtte operere kragebenet etter å ha blitt reddet ut av skredområdet.

Takknemlig

Anna og Jørgen har kun sett Zajka en gang etter skredet og gjensynsgleden var derfor stor da de hentet hunden fredag kveld. Det var likevel rart å ikke kunne ta med Zajka tilbake til huset.

– Vi merker at hun er litt urolig og sliter med å finne seg til rette. Hun har ingen av de vanlige tingene sine, så jeg skjønner at hun er litt forvirret, sier Sandman.

FØRSTE MØTE: Dette bildet ble tatt da familien fikk møte Zajka for første gang etter skredet. Foto: Privat

I ukene etter skredet har Anna og Jørgen bodd på Olavsgaard hotell sammen med mange av de andre evakuerte.

– Det er mange her på hotellet som kjenner igjen Zajka fra nyhetene. Vi setter utrolig stor pris på alle som har engasjert seg i saken og hjulpet til på ulike måter, sier Sandman.

Nå skal den lille familien nyte tiden sammen. De blir boende på hotellet en stund til, men flytter til en leilighet i Ask sentrum i starten av mars.

– Vi har aldri vært i tvil om at vi skal bli her i Gjerdrum. Det blir nok aldri helt det samme å bo her, men det samholdet og den kjærligheten vi har sett de siste ukene er helt ubeskrivelig, sier Sandman.