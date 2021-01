Mol finner ikke ut av hofteplagene – frykter at han har beinskjørhet

Anders Mol og Christian Sørum er et av Norges aller største gullhåp i Tokyo-OL, som forhåpentligvis vil gå av stabelen i sommer.

Men treningsforholdene har langt ifra vært optimale for sandvolleyball-duoen den siste tiden. Ikke bare har koronapandemien satt en effektiv stopper for de fleste turneringer, men en vond hofte har ført til at Mol kun kan trene alternativt for øyeblikket.

Undersøkes for beinskjørhet

Mol kan fortelle at hofteproblemene har vært der siden EM-gullet i september, men at de har vist seg vanskelig å utrede.

GULLHÅP: Anders Mol og Christian Sørum er ett av Norges fremste gullhåp i Tokyo-OL. Foto: Valeriawitters / BILDBYRÅN

– Den har vært trøblete en god stund. Vi har egentlig gått systematisk til verks for å finne ut hva det ikke kan være. Jeg har hatt en del skadeplager de siste årene, sier 23-åringen til TV 2.

Det er på ingen måte en overdrivelse fra sandvolleyball-stjernen. Han har blant annet hatt lungekollaps to ganger, og har i tur og orden slitt med kne- og lårskader.

Nå skal Strandvik-gutten ta MR av hoften hos Olympiatoppen. Legene der mistenker at alle plagene kan skyldes osteoporose, eller beinskjørhet som det også kalles.

Det var Bergensavisen som omtalte saken først.

– Vi vet ikke, men vi skal sjekke om det er beinskjørhet. Vi vil bare forsikre oss om at det ikke er noe alvorlig. Hvis jeg skal spille med smerter, så må jeg vite at det ikke er farlig.

– Å spille med beinskjørhet høres ikke ufarlig ut?

– Jeg vet ikke nok om det ennå, men det er ikke nødvendigvis så alvorlig som det høres ut. Det viktigste er at jeg får vite hva som er problemet. Og skulle det vise seg å være osteoporose, mener legene at det kan behandles med medisin, sier Mol og virker også meget avslappet overfor det hele.

Trener kun styrke

Enn så lenge må gullhåpet smøre seg med tålmodighet og holde seg unna ballspill.

– Jeg har benyttet anledningen til å bygge meg opp fysisk med styrketrening. Hoften har hemmet meg i trening, og jeg har i grunn vært litt på vent.

Men Mol mener likevel at det ikke vil gå utover samspillet med makker Christian Sørum.

– Vi har ikke fått trent så mye sammen, men han trener med de andre i gruppen. Det er heldigvis et veldig godt nivå i treningsgruppen, så han får matchingen han trenger.

– Vi har begge vært skadet før, så det skal gå fint.