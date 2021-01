Advarer mot «lokkemann» – flere elever forsøkt lurt inn i bil på skolevei

I forrige uke gikk rektoren ved Lysejordet skole ut med en advarsel etter at flere barn skal ha blitt forsøkt lokket inn i en bil.

Nå opplyser ledelsen ved Bestum skole at det har vært to tilfeller der en mann har forsøkt å følge etter eller lokke til seg elever på skoleveien.

– Vi ber dere derfor nok en gang om å minne deres barn om viktigheten av å ikke bli med noen - verken i bil eller på andre måter, samt minne dem på at det er viktig å holde sammen på skoleveien, skriver assisterende rektor Anita Doreen Nixon i en epost som ble sendt til foresatte torsdag ettermiddag.

– Kontakt politiet

Fredag ble også foresatte ved Lysejordet skole informert om at barn er blitt forsøkt lokket på Bestum skole.

Rektor Ellen Bergsland skriver i en epost at det er viktig at barna går sammen til og fra skolen, og at det organiseres følgegrupper der det ikke allerede finnes.

– Om dette skulle skje med deres barn må dere umiddelbart ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, oppfordrer rektor Bergsland.

Det er meldt om til sammen fire tilfeller siden forrige uke, men Oslo politidistrikt har ikke mottatt noen anmeldelser, får TV 2 opplyst.

– Prioritert oppgave

Nå oppfordres folk om å ta kontakt med politiet, som sier at man ikke må nøle med å varsle dem.

– Hvis man blir utsatt for noe slikt, vil jeg på det sterkeste anbefale om å si fra til en voksen eller kontakte politiet, og sørge for at politiet får informasjon så raskt som mulig. Jo tidligere vi får beskjed, jo bedre kan vi gjøre jobben vår, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til TV 2.

Operasjonslederen sier at dette er en prioritert oppgave, og at politiet trenger hjelp fra publikum for å etterforske slike saker.

– Dette er noe som åpenbart skaper frykt. Det skal ikke være slik at barns skolevei ikke er trygg. Selv om det har gått en uke, skal man ikke nøle med å kontakte politiet. Jeg vil samtidig oppfordre foresatte til å ta en god prat med barna om dette, sier operasjonsleder Pedersen.