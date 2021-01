Knivangrep på åpen gate – ung mann pågrepet for drapsforsøk

En ung mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter et knivangrep på åpen gate i Oslo sentrum i romjula.

Torsdag ble en ung mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble knivstukket på åpen gate i Storgata i Oslo 29. desember.

Mannen i 30-årene pådro seg omfattende skader i knivangrepet. Han ble operert og lagt i respirator etter hendelsen.

Torsdag ble en ung mann pågrepet i sitt eget hjem og siktet for drapsforsøk etter knivangrepet.

Politiet opplyser at den pågrepne er avhørt or fremstilles for varetektsfengsling lørdag.