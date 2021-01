Rystende bilder fra håndball-VM

Sander Sagosen beskrev sjokktilstander etter å ha ankommet Kairo tidligere denne uken.

Kiel-stjernen brukte den første pressekonferansen til å fyre løs mot forholdene. Han kalte det «en parodi» og «en joke». Norges største stjerne mente det var «fri flyt og ville vesten» på hotellet.

Nå har redaktør i danske DR, Kresten Mosbæk, delt et mildt sagt oppsiktsvekkende bilde fra Marriott-hotellet i Kairo. En gruppe med chilenske spillere står tett sammen med flere hotellansatte for en selfie.

Hold kæft, mand. På min vej ned for at tale med DHF-sportschef Morten Henriksen om Emil Jakobsens positive coronaprøve støder jeg meget passende ind i det her. Hotelpersonale og Chile i selfie-sammenkomst. Super, @ihf_info #Egypt2021 pic.twitter.com/DODHur8xYS — Kresten Mosbæk (@KrestenMosbaek) January 15, 2021

Bildet er tatt på samme hotell og like etter at Danmark-spiller Emil Jakobsen fikk tilbake sin positive koronatest.

Den danske smitten skjer dagen etter at tre lag landet på flyplassen i Kairo med koronasmitte: Én på Brasil, to på Slovenia og fire på Kapp Verde.

– Jeg synes ikke det er noe moro. Overhodet ikke. Men jeg følger at vi lever i en boble som er streng. Det er gode restriksjoner på det. Jeg går ikke rundt i frykt. Legges det til rette for et par ting til på hotellet, ser det fornuftig ut, sier landslagssjef Christian Berge om den nye smitten.

Før mesterskapet trakk Tsjekkia og USA seg etter å ha vært hardt rammet av et koronautbrudd. Inn kom henholdsvis Nord-Makedonia og Sveits.

– Bør absolutt ikke skje

Flere har de siste dagene meldt om bedring av forholdene, men det virker fortsatt å være et stykke igjen.

– Jeg forventet mer styr på koronatiltak og alt rundt logistikk. Det har vært mye venting. Det er folk som går uten munnbind i matsalen og diverse som absolutt ikke bør skje, men det skjer både titt og ofte. Det er sikkert kulturforskjeller også, men det er ting man bare må få på plass hvis det skal være trygt inne i en boble, sier Harald Reinkind.

Gøran Johannessen fortalte TV 2 like etter 24-28-tapet for Frankrike at teststasjonen for hele hotellet med åtte lag ikke lenger var i Norges etasje.

Norges landslagslege Thomas Torgalsen mener situasjonen er mer utfordrende nå som det er påvist smitte inne i boblen hos Danmark.

– Kapp Verde bor her på hotellet vårt og har kommet inn med fire positive. Der er spillerne isolert, og vi har veldig lite å gjøre med dem, men det er noen treffpunkter på hotellet. Vi har jobbet for å redusere kontakten med de andre lagene og de øvrige på hotellet siden vi kom. Det går på egne møterom, egne spiserom og ikke å blande seg med andre på hotellet. Det er vi på god vei til å få, sier Torgalsen.

MATKØ: Slik ser det ut i matkøen til TV 2-reporter Eirik Nesset Hjelvik fredag.

Boble i boblen

Smittetilstanden har fått flere lag til å skjerpe inn rutinene. Bild skriver at de tyskerne spillerne fikk servert frokosten på rommet for å unngå risiko.

Selv om Sverige bor på hotell med flere journalister, og er i samme boble, ønsker man ikke lenger å gjøre fysiske intervjuer.

– Vi unngår fysiske intervjuer på grunn av omstendighetene, opplyser pressekontakt Daniel Vandor.

– Vi har hatt en bra dialog med arrangøren og de har gjort justeringer etter våre ønsker: Blant annet når det kommer til måltider, tester og treninger. Vi unnviker kontakt med andre på hotellet og kjenner oss trygge, sier han.

Sverige under ledelsen av norske Glenn Solberg åpnet VM med 32-20-seier over Montenegro torsdag kveld.

Resultatene av de siste norske koronatestene under håndball-VM, viser ingen positive norske prøver. Norge møter Sveits lørdag.

Hele den norske troppen måtte gjennom koronatest klokken 2 natt til fredag. Svarene ble kommunisert ut tidlig fredag kveld.