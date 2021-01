To barn i akeulykke – havnet i en elv

To barn havnet i en delvis islagt elv etter en akeulykke på Frekhaug i Nordhordland fredag ettermiddag.

Like før klokken 15 fredag rykket nødetatene ut etter melding om en akeulykke i tettstedet Frekhaug i Alver kommune, der to barn var involvert.

Politiet i Vest politidistrikt melder at de to barna, på seks og 12 år, hadde mistet kontroll på tuben under aking og havnet i en mindre og delvis islagt elv.

– Barna blir nå undersøkt av ambulansepersonell, men det ser tut til å ha gått bra, opplyser politiet.

Saken oppdateres!