– Helsevesenet svikter alvorlig psykisk syke

Morten Michelsen (39) ble skutt av politiet samme dag han ble utskrevet fra psykiatrisk klinikk. Foreldrene mener sønnen ikke fikk god nok hjelpe i helsevesenet og ønsker at sønnens død skal bli en vekker for systemet.

– Svært mange av de som sliter med alvorlige psykiske lidelser opplever at behandlingen de får er ikke grundig nok og den avsluttes ofte for tidlig, sier Arnhild Lauveng, visepresident i Norsk Psykologforening.

Hun viser blant annet til en stor medlemsundersøkelse fra 2019 gjennomført av Norsk Psykologforening.

Undersøkelsen Lauveng trekker frem avdekker at mange mennesker som sliter med tunge psykiske diagnoser, ikke får god nok hjelp i helsevesenet. Situasjonen er mer urovekkende enn noen gang, mener Lauveng.

Døde etter politiaksjon

– Vi har vært fortvilet over at helsevesenet ikke evner å tilby pasienter bedre oppfølging, sier Lasse og Vibekke Michelsen til TV 2.

Den 21. desember ble sønnen Morten Michelsen, som var alvorlig psykisk syk, utskrevet fra en psykiatrisk klinikk i Bergen. Foreldrene hentet sønnen og kjørte ham til leiligheten han bodde i.

ALVORLIG SYK: Morten Michelsen (39) ble skutt og døde samme dag han ble utskrevet frra psykiatrien. Foto: Privat

Samme kveld rykket bevæpnet politi ut og oppsøkte Morten. Kort tid etter at politiet ankom boligen hans i Bergen, avfyrte politiet tre skudd mot Morten. Få timer senere ble 39-åringen erklært død.

– Morten fikk ikke den hjelpen han burde få innen psykiatri og rusomsorgen, fortviler foreldrene.

POLITIAKSJON: Biler og mannskaper fra nødetatene utenfor bygården i Ibsens gate i Bergen, der Morten Michelsen (39) ble skutt av politiet under en politiaksjon 21. desember Foto: Eivind Senneset / NTB Scanpix

– Byråkratisk skjemavelde

Foreldrene mener Morten havnet i et system hvor rusomsorgen og psykiatrien ikke alltid evner å samarbeide og overlappe hverandre godt nok.

De forteller at sønnen har vært alvorlige psykisk syk, men at noen i hjelpeapparatet virkelig strakk seg langt for å hjelpe ham. Foreldrene trekker spesielt frem Kronstad distriktspsykiatriske senter i Bergen.

De har i lang tid følt at de har stanget hode mot et alt for "byråkratisk" system med et unødvendig "skjemavelde".

Nå ønsker foreldrene mest av alt at både helsevesenet og politiet skal lære av hendelsen og at den triste hendelsen kan bidra til positive endringer.

BEKYMRET: Norsk Psykologforening har slått alarm fordi situasjonen til mange av de psykisk mest syke er uholdbar, ifølge Arnhild Lauveng, visepresident i Norsk Psykologforening. Foto: Norsk Psykologforening

–Veldig bekymret

– Jeg har over tid vært veldig bekymret for de mest syke, sier Lauveng.

Årsaken er at mye av ansvaret for denne pasientgruppen nå er lagt over til kommunene.

– Men kommuner er jo veldig ulike, og mange kommuner har ikke nok ressurser til å følge opp dette på en god måte, fastslår Lauveng.

Lauveng som er spesialist i klinisk samfunnspsykologi peker på at det helhetlige behandlingstilbudet for de med alvorlige psykiske lidelser er mangelfullt.

– Dette kan føre til vold og uønskede hendelser, men de fleste alvorlig syke er ikke farlige for andre enn seg selv forteller Lauveng. Det er generelt et langt vanligere problem at mennesker med alvorlig sykdom ikke får systematisk behandling og rehabilitering over tid, slik at de kan bli bedre.

Også en undersøkelse i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse tegner slår fast at de mest alvorlige syke sviktes.

Avslutter behandling for tidlig

– Både brukere og pårørende forteller at behandlingen ofte blir avsluttet alt for tidlig. Dette gjelder særlig for personer med alvorlige tilstander. Det bekymrer oss, sier Lauveng.

Når psykisk syke pasienter blir vurdert som samtykkekompetente, det vil si at de ikke kan underlegges tvang, har de som alle andre pasienter rett til å velge mellom ulike behandlingsmetoder.

Medisiner hjelper ikke alle, og har også bivirkninger.

– Det er derfor behov for mulighet til å velge mellom ulike fleksible og individuelt tilpassede behandlingsmetoder, sier Lauveng.

Hun sier at det en ofte ser, gjentatte, kortvarige innleggelser på akuttavdelinger, ofte hjelper lite på sikt.

– Mange har opplevd alvorlige traumer, og svært mange trenger systematisk og tilpasset behandling over tid, med tett samarbeid mellom pasienten selv, ulike tjenester og tilbud og eventuelt også pårørende.

Spesialenheten etterforsker

Saken etterforskes nå av Spesialenheten for politisaker. Fylkeslegen ser nærmere på helsevesenets rolle og har igangsatt gransking av saken.

Da vil et primært mål være å avklare om det fra helsevesenets har vært svikt i oppfølgingen av Morten Michelsen.

Leger gir opp

– Vi blir ofte kontaktet av pårørende og brukere fordi de ikke får den hjelpen de trenger. Mange leger har sluttet å forsøke og få pasienter innlagt fordi kampen om plassene er for hard og mange blir ofte avvist, sier Kristin Bergersen som er kommunikasjonssjef i Mental Helse.

Selvmord og selvskading er konsekvenser av mangelfull behandling, bekrefter Bergersen. I noen sjeldne tilfeller kan det føre til vold mot andre.

Bergersen bekrefter bekymringen fra Norsk Psykologforening.

KRITIKK: For liten behandlingskapasitet og samhandling rammer de psykisk mest syke, sier Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef i Mental Helse.

– Det mangler behandlingskapasitet og det er for lite samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommune, uklart hvem som har ansvar og det rammer oppfølging, sier Bergersen til TV 2.

Hun peker på nedbyggingen av døgnplasser innen psykisk helsevern.

– Det har ført til at mange i dag blir skrevet ut for tidlig og får ikke den behandling de trenger.