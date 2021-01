Smines Tybring-Gjedde: – Fornøyd med dommen

OSLO TINGRETT (TV 2): Ingvil Smines Tybring-Gjedde (frp) er glad for dommen mot Laila Bertheussen.

Laila Bertheussen ble fredag dømt til fengsel i ett år og åtte måneder i fengsel for trusler mot sentrale politikere, og skadeverk. Hun anket på stedet.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som er fornærmet i saken, sier til TV 2 like etter domsavsigelsen at hun er glad for dommen.

– Nå er ikke dommen rettskraftig, men jeg er veldig fornøyd. Vi ser at samfunnet tar det på alvor når noen truer demokratiet, og truer statsråder eller stortingsrepresentanter, sier Smines Tybring-Gjedde.

Var redd

Hun var nyutnevnt samfunnssikkerhetsminister da hun mottok flere trusselbrev i 2019.

Brevene bar preg av et sinne, og anklaget Smines Tybring-Gjedde og hennes ektemann Christian Tybring-Gjedde (Frp) for å være rasister.

– Jeg ble redd. Det å få et brev hjem privat i posten, er ikke hyggelig. VI har barn og familie som ikke likte den situasjonen.

Hækaveh

En chattegruppe med navnet «Hækaveh» har vært sentral i saken. Den har medlemmer som Smines Tybring-Gjedde og Line Miriam Sandberg, i tillegg til Laila Bertheussen.

Smines Tybring-Gjedde sier hun ikke hadde betenkeligheter med å invitere Bertheussen inn i gruppen.

– Jeg inviterte henne inn i denne gruppen fordi det var flere som hadde opplevd lignende

– Hun var samboer i over 25 år med Norges justisminister. Jeg stolte på henne.

– Hvordan er forholdet i dag?

– Det er et ikke-forhold, selvfølgelig, sier Smines Tybring-Gjedde.