Vålerenga-kapteinen forlenget: – Jeg elsker denne klubben

– Jeg elsker denne klubben her. Jeg elsker supporterne. Jeg elsker spillergruppa. Jeg har veldig tro på det vi har startet på i Vålerenga og er sikker på at vi kommer til å stabilisere oss i toppen av norsk fotball, sier Nation til klubbens eget nettsted.

Nation har vært tilknyttet Vålerenga siden 2015. Før det tilbrakte han åtte sesonger i Aalesund.

– Vi er enige om en avtale ut 2021. Går alt som både vi og Jonatan ønsker, og han spiller kamper, er vi enige om at han skal være med enda ett år, sier sportssjef Jørgen Ingebrigtsen.

Trener Dag-Eilev Fagermo er også henrykt.

- Jonatan er en veldig viktig spiller for Vålerenga, og er en kontinuitetsbærer, både for meg og klubben. Ikke bare fordi han har vært her lenge, men også fordi han har vært svært delaktig i den utviklingen vi har hatt etter at jeg kom, sier han.

