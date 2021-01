Berge om Erevik-utspill: – Merkelig å være så bastant

Torsdag kveld kom meldingen fra Det internasjonale håndballforbundet om smitte i tre forskjellige lag ved ankomst i Kairo: Én på Brasil, to på Slovenia og fire på Kapp Verde. Fredag var det også smitte hos Dannmark.

TV3s håndballekspert og tidligere landslagsmålvakt Ole Erevik mente at mesterskapet måtte stoppes etter den siste rapporten.

På TV 2s spørsmål om Ereviks utspill om VM bør avbrytes, tar Norges landslagssjef Christian Berge seg noen få sekunder før han svarer.

– LITT MERKELIG: Landslagssjef Christian Berge og TV3-ekspert Ole Erevik. Her fra håndball-EM 2016. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Huff. Jeg synes det blir litt merkelig. Det blir litt bastant, rett og slett. Jeg synes det er merkelig å være så bastant i det, og samtidig ønske å besøke oss på hotellet, hvor vi prøver å leve etter veldig strenge restriksjoner. Jeg prøver å unngå å svare på de spørsmålene, sier han.

Slik svarer Ole Erevik på Berges svar på pressekonferansen:

– Jeg forstår godt at det er utfordrende å være bastant for Christian Berge. Jeg sa vel til deg i går at Norge står i en vanskelig situasjon, men jeg står inne for det jeg har sagt. Det har ikke endret seg. Men jeg har ingen problemer med å akseptere at Christian har en annen holdning enn meg, sier Erevik, og fortsetter:

– Så lenge vi er her som journalister, og det gjelder vel både VG og TV 2 som også er her, så har vi en jobb å gjøre. Den må vi gjøre helt frem til det er det slutt. Og det er jo ikke på noe tidspunkt vi ikke har respektert den norske delegasjonens ønsker. Det kommer vi fortsatt til å gjøre.

Landslagskaptein Bjarte Myrhol har ingen tro på at VM stoppes.

– Det tror jeg ikke det kommer til å bli, så det tror jeg vi kan ta med stor ro. Det kan godt være det kommer flere smittetilfeller, men det blir bare spekulasjoner, så vi tar det som det kommer, sier Myrhol.

– Jeg tror faktisk hovedoppgaven blir å kunne takle ting som skjer som man ikke er klar over. De lagene som takler det best, kommer best rustet ut av det. Vi er håndballspillere, og det er det vi må fokusere på. Vi må stole på at de rundt oss gjør jobben sin, fortsetter Myrhol.

Torbjørn Bergerud mener det er utfordrende å koronameldingene helt til side. Målvakten mener det hadde vært ideelt at lag kom til Egypt flere dager før første kamp.

– Men sånn er det ikke, så det er bare å gjøre det vi kan for å opprettholde alle smittevernregler, for det er det vi kan gjøre for å holde oss friske. Så regner jeg med at de andre nasjonene også gjør det, sier Bergerud.

Norge åpnet håndball-VM med et 24-28-tap for Frankrike. Lørdag kveld venter Sveits, som kom inn etter at USA måtte trekke seg etter et stort smitteutbrudd i troppen. Gruppespillet avsluttes mot Østerrike mandag.