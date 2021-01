Kan bli VM uten kometen Kristine

Kristine Stavås Skistad var norsk medaljehåp under VM på ski i 2019. Årets VM kan bli uten 21-åringen på startstreken.

Siste mulighet for å kvalifisere seg for sprinten i VM i Oberstdorf er under NM i Trondheim lørdag.

– Jeg skal selvsagt prøve alt jeg kan til siste slutt og håper på et lite mirakel, sier hun til TV 2 etter fredagens treningsøkt i Granåsen.

Stavås Skistad fikk sitt gjennombrudd da hun ble nummer to på sprinten under åpningsrennet på Beitostølen før jul i 2018. Samme vinter kom langrenns-kometen helt til finalen i VM i Seefeld i 2019 og medalje var realistisk - fram til hun falt. Og nedturen har fortsatt etter mesterskapet. Trening har ikke betalt seg i form av gode resultater. Årets sesong har også vært tung: Hun klarte ikke å kvalifisere seg til finalen i åpningsrennet på Beitostølen og under sist helgs sprintrenn på Lygna stilte hun ikke til start.

– Det har vært kjempekjipt, jeg håper på et mirakel.

Og mirakel i denne sammenheng er å komme på seierspallen lørdag.

– Kristine må gå knakende godt i Granåsen og med det kvalifisere seg til verdenscuprennet i Falun om to uker - og gå knakende godt der for å komme til VM. Så enkelt er det, sier landslagstrener Ole Morten Iversen.

Kristine Stavås Skistad er innforstått med oppgaven hun står overfor i Trondheim lørdag:

– Jeg må nok på pallen. Kommer jeg til finalen kan jeg kanskje komme i diskusjon om VM-plass ved at jeg viser framgang.

– Pallplass? Ja, vi er nok der for Kristine med tanke på å få gå i Falun, sier Ole Morten Iversen.

– Jeg prøver å ikke tenke så mye på at lørdagens renn er så viktig, jeg må bare prøve å få ut mitt beste, mer får ikke jeg gjort nå. Jeg skal iallfall prøve alt jeg kan til siste slutt, sier Stavås Skistad.