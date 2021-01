Regissør: – Veldig lettet over dommen

OSLO (TV 2): Regissøren bak teaterstykket «Ways of seeing» sier at det hadde vært tungt om Laila Bertheussen ble frifunnet.

I november i 2018 gikk teaterstykket «Ways of Seeing» på Black Box Teater i Oslo. Stykket viste fremsiden av huset til familien Wara.

I etterkant opplevde Tor Mikkel Wara å bli utsatt for flere trusler.

Regissøren og tre kunstnere bak stykket ble senere anmeldt av Waras samboer, Laila Anita Bertheussen. Hun mente at stykket hadde fremprovosert truslene mot familien.

Kunsterne ble siktet for å ha krenket privatlivets fred etter å ha vist et bilde av Waras hus i forestillingen. Sakene mot kunsterne ble henlagt da PST siktet Laila Bertheussen.

Fredag ble hun dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for angrep på demokratiet.

Regissøren bak teaterstykket, Pia Maria Roll Jessen har sammen med kunstnerne Sara Baban og Hanan Benammar fra forestillingen fulgt domsavsigelsen mot Bertheussen.

– Alvorlig konspirasjon

Roll Jessen sier til TV 2 at de er veldig lettet over dommen.

– Det hadde vært tungt om hun ble frikjent nå. Dette betyr at politiet, påtalemyndigheten og retten ikke har trodd på den alvorlige konspirasjonen hun har skapt rundt oss i samarbeid med folk fra Frp og Human Right Service.

– Det er mange land i verden der PST aldri ville ha etterforsket rundt sin egen sjef, så vi er veldig lettet.

Regissøren sier hun håper at man kan lære noe av denne saken.

– Kanskje det kan gjøre oss mer oppmerksomme på hvor destruktivt det er for demokratiet når folk med makt og innflytelse skaper konspirasjoner og lyver om sine meningsmotstandere, sier hun.

– Hva har vært det verste med denne saken?

– Maktforskjellen. At folk med makt kan stå og lyve uten at det får noen konsekvenser, sier Roll.

Skuffet over dommen

Laila Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, sier at han mener retten går i samme felle som han mener PST har gått i.

SKUFFET: Forsvarer John Christian Elden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi er enige i at PST har brukt enormt mye ressurser i denne saken, men vi mener de er rettet for mye i én retning, så man har sett bort i fra at det kan være alternative gjerningspersoner. Vi mener at retten kanskje er preget av det samme tunnelsynet som vi mener PST var preget av, sier Elden idet halve dommen er opplest.

Laila Bertheussen har hele tiden bedyret sin uskyld. Elden sier hans klient er skuffet over det hun så langt har hørt-

– Hun er skuffet over domslutningen, for hun fastholder at hun ikke er skyldig i dette, sier han.