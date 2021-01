– Han er dessverre en god signering for Manchester United

Se Liverpool - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag fra klokken 17.00

Søndag spilles sesongens hittil største og viktigste kamp i Premier League. Tabellener Manchester United gjester tabelltoer Liverpool på Anfield.

Jürgen Klopps mannskap har spilt tre kamper uten seier i Premier League. I 0-1-tapet mot Southampton spilte Jordan Henderson sammen med Fabinho i midtforsvaret i Joël Matips skadefravær.

– Joël er nær. Er det lurt å hive ham inn nå etter 1-2 treninger? Vi må se hvordan han ser ut på trening. Men vi har forskjellige løsninger. Det er ikke bestemt ennå. Hvorfor skulle jeg det, spør Klopp.

Han bekreftet samtidig at Naby Keita er uaktuell til kampen.

Klopp fikk spørsmål om Bruno Fernandes-trusselen. Fernandes ble i dag kåret til månedens spiller i Premier League for fjerde gang på under et år. Klopp sier han la merke til Fernandes på Liverpools USA-turné før 2019/20-sesongen. Da var 26-åringen Sporting-spiller.

– Han er en fremragende spiller. Vi møtte Sporting i USA. Det vi så i den kampen, wow. En spiller som utgjør en forskjell, og det viser han nå. Man kan snakke om målpoengene, men han er også en kombinasjonsspiller og en leder. Dessverre en god signering for Manchester United, smiler Klopp.

Fernandes skal fore Marcus Rashford med baller på Anfield. Klopp er imponert over det Rashford har vist på banen, men enda mer imponert over det han har vist utenfor banen.

Rashford har i lang tid kjempet for at fattige barn i England ikke skal gå sultne til sengs.

– Det er eksepsjonelt. Han har fått utmerkelser og det er helt rett. Men som han har sagt selv: Det er en skam at han må gjøre det. Han har gjort det fordi han var i samme situasjon da han var mindre. Det er godt å se at han ikke har glemt røttene sine, sier Klopp.

Liverpool-manageren kommenterte også feireforbudet som britiske politikere har hengt seg opp i. Tyskeren sier spillerne vil prøve å unngå å klemme dersom de scorer mål.

– Jeg tenker at vi må prøve, men jeg vet hvordan det er. Vi er klare over situasjonen. Gutta har gjort en utrolig jobb med å være disiplinerte. Vi håper at det skjer på en passende måte dersom vi skulle få noe å feire, sier Klopp.