Even (22) ble koronasyk. To måneder senere føles en gåtur som en påkjenning

Even Myreng Kjellesvik var en av de første Sparta-spillerne som ble smittet i november. Nesten to måneder seinere har en rolig gåtur vært en stor nok påkjenning for 22-åringen.

– Jeg vet det kommer til å ta litt lenger tid for meg, men det er sånn det er. Det er en jobb som må gjøres.

Even Myreng Kjellesvik tar sine første, forsiktige tråkk på ergometersykkelen mens Spartas fysioterapeut nøye følger med så pulsen ikke øker for mye. Nesten to måneder etter at han fikk påvist Covid-19 har ikke kroppen tålt så mye mer enn en kort gåtur.

– Jeg hadde ikke mye energi. Jeg orket ikke annet enn å ligge på sofaen. Jeg tenkte ikke på så mye annet. Bare å prøve komme gjennom det. Det var nok feber og pusten som var verst.

Nedsatt lungekapasitet

Sammen med 17 Sparta-spillere fikk 22-åringen påvist Covid-19 i midten av november. Totalt har nå 24 spillere vært smittet med viruset. Men mens én etter én kom seg tilbake på trening, ble Myreng Kjellesvik liggende på sofaen.

– Jeg skal ærlig innrømme at det var et par dager da jeg var smittsom og syk at jeg tvilte på alt. Men så gikk det fort over når jeg snakket med de som egentlig kan dette og fikk roet meg ned.

– Even har jo vært ganske dårlig. Han er nå under behandling hos lungespesialist også. Har hatt en medisinkur og er på bedringens vei, men fremdeles veldig redusert, sier Spartas fysioterapeut Eelco Hüttner. Han følger unggutten tett i jobben med å kjempe seg tilbake.

Det unge backtalentet har astma og har jevnlig gått til oppfølging for å teste lungene. Før jul reiste han hjem til Stavanger for å teste seg igjen hos spesialist. Testene viste en redusert lungekapasitet med over 40%.

– Det hjalp meg ganske mye. Jeg har pratet med andre som har slitt med dette viruset og har hatt de samme bivirkningene som meg. De har sjekket hele kroppen uten å få noen svar. Jeg har fått et konkret svar og noe å jobbe målrettet mot. Noe å måle og følge med på. Det har hjulpet veldig.

En ny smittebølge skyllet over Fjordkraft-ligaen like over nyttår. Totalt har godt over 80 spillere nå vært smittet med Covid-19 og ligaen er stanset på ubestemt tid.

– Det er litt skremmende hvor fort det har gått, men det er viderespredningen til andre folk som er den største bekymringen.

Vanskelig å si når han er tilbake

Myreng Kjellesvik har vært i kontakt med andre utøvere som har vært i samme situasjon og vet hvor stort presset kan være på å komme tilbake. Han er glad han ikke har følt det samme presset.

– I utlandet er det nok flere steder mer press på å levere og komme tilbake så fort som mulig. Det kan være vanskelig for både utøvere og lag å holde tilbake, men det synes jeg de har vært veldig flinke til her. De gir deg den tiden du trenger, en individuell plan. Det er ikke noe press på å komme tilbake igjen. Det er helsen først. Det synes jeg har vært er veldig bra.

Han vet det kan gå uker og måneder før han er tilbake for fullt, men han har stor tro på at han kommer tilbake som proff hockeyspiller.

– Det er veldig vanskelig å si hvor lang tid det tar. Normalt vil jeg si at vi må bruke den samme tiden som han har vært syk og ute, men med Even vet vi ikke. Det kan kanskje ta et par måneder til før han er skikkelig tilbake, sier fysioterapeut Hüttner.

– Jeg kommer tilbake igjen, men det er spørsmål om tid. Det er vanskelig å si noe om det. Jeg må bare ta det dag for dag og stole på den planen de har lagt for meg. Jeg får bare krysse fingrene og gjøre det jeg kan.