Solskjær før toppkampen: – Vil være et sjokk

Vi må noen år tilbake i tid for å finne sist gang Manchester United ledet serien etter 17. spilte runder. Året var 2013 og Sir Alex Ferguson ledet de røde djevlene til sitt hittil siste seriemesterskap i det som ble hans siste sesong i sjefsstolen.



Siden har United vaklet og vært på leit etter en mann som kan gjøre det samme som klubblegenden: Føre Manchester United tilbake til toppen av engelsk fotball. David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho har alle prøvd og feilet. Nå er det Ole Gunnar Solskjærs tur, og for første gang på sju år leder klubben serien når sesongen nærmer seg halvspilt.

– Vi gjør noe rett i denne klubben, mentaliteten er riktig og spillerne ønsker å gjøre det. Dette er en sjanse til å teste oss selv, for Liverpool på Anfield er en av de store testene, sier Solskjær.

– Er denne kampen også din største kamp som Manchester United-sjef?

– Den neste er alltid den største og viktigste. At vi er der vi er på tabellen gir mer selvtillit og det er et tegn på hvordan ståa er. Vi møter den regjerende mesteren, de har en fantastisk statistikk på Anfield og de har ikke tapt på mange år. Det er en veldig god test for oss, så får vi se om vi kan dra dit å skape noe, sier 47-åringen til TV 2.

– Et bedre lag

Liverpool har gått 67 ligakamper uten tap på Anfield, mens Manchester United på sin side ikke har tapt på fremmed gress siden sist de besøkte den røde delen av Merseyside. Det er ett år og 15 kamper siden.

– Vi er et mye bedre lag nå enn for et år siden, men også i den kampen tapte vi på en dødball og en kontring, så vi var ikke en million mil unna i den kampen. Det er en misoppfatning. Vi er konkurransedyktige og vi er der oppe sammen med en seks-syv andre lag. Nå er vi med, forklarer Solskjær.

Når nordmannen skal peke på én årsak til lagets gode borteform, forklarer han at han tror tomme tribuner har hatt en effekt.

– Fotballen og resultatene har vist hvor viktig fansen er. Vi har ikke tapt borte siden sist vi var på Anfield, og det er ett år siden. Jeg tror det handler mye om at fansen ikke er der. Om det er hjemme eller borte, så er det en grønn gressmatte, poengterer han.

Søndagens møte mellom de to gigantene er bokstavelig talt en «sekspoengs-kamp». Skulle de røde djevlene stikke av med alle tre poengene, vil avstanden ned til den regjerende mesteren være nettopp seks poeng.

– Jeg viller heller være på toppen av tabellen enn å være de som jager, men vi er utfordrere og vi jakter på mesteren gjennom en lang sesong. Liverpool er laget alle vil slå. De var det beste i England forrige sesong og de er fantastiske hjemme. Vi trenger det lille ekstra og vi må kjempe om hver eneste meter, for små detaljer kan avgjøre kampen, forklarer Solskjær.

– Vil være et sjokk

Selv om det er to lag med to forskjellige formkurver som går inn i denne kampene tror ikke Solskjær det blir avgjørende.

– For oss forsvinner all form ut vinduet når vi spiller mot våre rivaler. Vi har selvtillit, men vi er utfordrere og de er mesteren, påpeker Solskjær.

De siste ti kampene har gitt Manchester United åtte seire og to uavgjort, mens det for Liverpool har gitt fire seire, fem uavgjort og ett tap. Solskjær mener det fortsatt vil være svært overraskende dersom United vinner.

– Om vi ser på de siste sesongene vil det være et sjokk. Vår posisjon er et resultat av alt det harde arbeidet vi har lagt ned. For øyeblikket fortjener vi vel å være der. Vi ser fram mot kampen og forhåpentligvis kan vi skape noe, sier han, samtidig som han legger til at han tror på sine gutter:

– Vi vet at vi kan slå alle. Vi føler at vi kan vinne om vi spiller opp mot vårt beste, men vi vet vi må levere vårt beste. Det er en test og realitetssjekk. Vi har vunnet noen tette kamper, scoret noen mål på overtid og vi har ikke akkurat overbevist hver eneste gang, men for å vinne på Anfield må vi være på vårt beste, avslutter han.

