«Er dette mesterskapet som skal gjennomføres for enhver pris?»

Vi skal gjennomføre. For håndballens skyld. For håndballfamiliens skyld.

Det er IHF-president Hassan Moustafas ord til dansk TV 2 på VMs åpningsdag.

Men den egentlige årsaken er økonomi. En avlysning ville kostet IHF millioner. Og hans planer om å bli helt i eget hjemland ville fått et kraftig skudd for baugen. For Egypt som nasjon har igjen brukt millioner av kroner på forberedelser til VM. Så alt tyder på at dette VM skal gjennomføres for enhver pris.

I samme intervju gjorde han det han kunne for å holde egen rygg fri. Alt ansvar for smittesituasjonen var den egyptiske regjeringens ansvar.

Nå har det skjedd det alle fryktet på forhånd. Det er kommet smitte inn i boblen. En journalist, hotellansatte og nå spillere som har beveget seg fritt innenfor boblen har testet positivt med Covid-19.

Fredag kom den nedslående beskjeden fra Det danske håndballforbundet om at kantspilleren Emil Jakobsen har avlagt positiv test. Han har hatt korona tidligere, så det er en god mulighet for at det er en såkalt falsk positiv test. Men like fullt er det en positiv test blant spillere i boblen.

Det bekymringsverdige er at hans romkamerat Morten Olsen, som også har vært smittet med korona før, vil få spille danskenes kamp i kveld dersom han avgir negativ test etter å ha blitt satt i isolasjon.

Det er også urovekkende at Slovenia fikk spille mot Sør-Korea i går. De valgte å avvente avreise til Egypt til første kampdag, men på flyplassen testet to av spillerne positivt og fikk ikke være med inn i boblen. Resten testet negativt og gikk på banen mot Sør-Korea noen timer senere.

Men med alt vi vet om smitte og inkubasjonstid for dette viruset, så er det galskap at et lag som har ligget isolert på treningsleir i forkant av VM får gå på banen når to av spillerne tester positivt. Sjansen for at det kommer flere positive tester fra den slovenske leiren er nok stor.

USA og Tsjekkia trakk seg før avreise til Egypt, med IHFs velsignelse. De hadde rett og slett ikke nok spillere til å stille. Kapp Verde har også hatt et større smitteutbrudd i troppen sin, men har foreløpig ikke valgt å trekke seg. Det blir veldig spennende å se hvor mange spillere de har i kamprapporten i sin åpningskamp mot Ungarn. For nå blir det for sent å hente inn Nederland som erstatter.

IHF har laget et koronatilpasset kampreglement til dette VM der en tar høyde for at det kan bli smitteutbrudd innad i troppene.

En må stille til kamp hvis en har ti friske spillere, hvor minst en er målvakt og har minst en lagleder med relevant trenerutdannelse.

Senest to timer før kampstart må en legge frem positive koronatester for spillerne som ikke kan delta.

Dersom et lag ikke klarer å stille til kamp vil resultatet settes til 0-10.

Dersom et lag ikke klarer å stille til to kamper vil resultatene settes til 0-10 og laget blir diskvalifisert. Men en kan få spille siste gruppekamp.

Dersom et lag ikke klarer å stille til tre kamper vil det bli diskvalifisert og alle resultatene settes til 0-10.

Så her ligger det til rette for at VM kan bli avviklet etter «last man standing»-prinsippet. Det laget med flest spillere igjen til slutt vinner.

For ingenting tyder på at arrangøren kommer til å avlyse. Svaret fra IHF er å innføre hyppigere tester. Fra fredag skal alle inne i boblen testes hver dag.

Mange spør seg om ikke spillernes helse nå må komme først.

Når president i Norges Håndballforbund Kåre Geir Lio uttaler at Norge ikke kommer til å foreta seg noe fordi en mener egne spilleres helse blir godt ivaretatt av det medisinske apparatet, så skjønner en at ingen land kommer til å be om at noe blir gjort.

En nasjon som trekker seg fra VM uten at det er i samråd med IHF vil bli bøtelagt med 150 000 sveitserfranc (1,43 millioner kroner) og risikerer utestengelse fra opp til fire VM.

Men hva om Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike og Spania går sammen i en protest? Det er noe i det at sammen står man sterkere. Selv ikke Moustafa ville arrangert et VM uten disse nasjonene som deltakere. Det ville være å sparke bein under VM som turnering. Hele det økonomiske fundamentet for VM ville falt bort dersom landene som spytter mest penger inn ikke er med. Det er også noen av de viktigste nasjonene å ha med rent sportslig.

Det som irriterer meg mest er at dette kunne vært unngått. Hadde IHF sett på dette som den ekstraordinære situasjonen det er, så hadde de tatt flere forholdsregler. De kunne enkelt hentet alle lag til Egypt og isolert dem hver for seg i ti dager før de tok dem trygt inn i en helt tett boble.

IHF har over en milliard kroner stående på bok. Til bruk «a rainy day», sier de. Det hadde ikke vært noe merkbart innhugg i krisefondet å dekke kostnadene for 32 lag i to ekstra uker. Og det hadde sikret at man ikke kom i den situasjonen man er i nå.

Dersom lagene selv hadde valgt å dra tidligere til Egypt, måtte man selv ha dekket kostnadene selv. Prisen for å komme tidligere var (3338 kroner) per deltaker per døgn. Kostnaden for Norges del ville blitt over 1,1 millioner kroner for ti dager ekstra for en delegasjon på 33 personer. Det sier seg selv at få nasjoner har råd til dette. Men jeg er overbevist om at IHF hadde fått en helt annen pris dersom de ønsket å ha lagene på plass.

Hvis ikke et VM under en verdensomspennende pandemi er «a rainy day», hva er det da?

Jeg er ganske sikker på at VM vil bli gjennomført. Og nå seiler Ungarn opp som en medaljeoutsider. For der skal visstnok så godt som alle spillerne har vært smittet med Covid-19 i fjor høst og blir det trolig ikke igjen nå.

*Endringslogg:

Beløp per døgn per deltaker før VM-start er korrigert til 350 CHF.