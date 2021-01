120 utøvere med hjerteflimmer får chip implantert under huden

Ole Einar Bjørndalen, Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby er bare tre eksempler på toppidrettsutøvere som har fått problemer med atrieflimmer - eller det som på folkemunne kalles hjerteflimmer.

Senest torsdag fikk TV-seerne servert dramatiske bilder fra Oberhof, der skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold kollapset ut på sisterunden og ble liggende utenfor sporet, omringet av lagledere.

– Jeg fikk hjerteflimmer på vei ut av matta etter siste skyting. Følte meg akutt uvel og at jeg mistet all energi i kroppen. Jeg kjente umiddelbart igjen symptomene da jeg har erfart dette en gang før, faktisk her i Oberhof i 2017, forklarte Tandrevold etterpå.

Deler utøverne i tre grupper

Men selv om påfallende mange toppidrettsutøvere innenfor utholdenhetsidretter plages av hjerteflimmer, finnes det svært lite forskning på området.

Nå er derimot ting i ferd med å skje: et norskdrevet forskningsprosjekt om atrieflimmer blant idrettsutøvere, ledet av overlege og forsker Marius Myrstad ved Bærum sykehus, har planlagt oppstart våren 2021.

120 idrettsutøvere som har opplevd hjerteflimmer - enten de har elitebakgrunn eller er i kategorien supermosjonister - skal deles inn i tre grupper gjennom en firemånedersperiode.

Den ene gruppa vil ha treningsrestriksjoner og trene med redusert intensitet. Den andre gruppa vil trene med høy intensitet, mens den tredje gruppa kun skal observeres mens de trener som normalt.

FORSKER: Marius Myrstad. Foto: Privat

Kriteriet for å være med i studien er at man trener regelmessig og minst 5-10 timer i uka med utholdenhetstrening.

– Dette blir første studie i verden som skal undersøke om redusert treningsintensitet påvirker forløpet av sykdommen gunstig eller ikke. Målet er å kunne gi mer kunnskapsbaserte råd til folk som har treningsindusert atrieflimmer (hjerteflimmer), sier Myrstad.

Han opplyser at studien vil inkludere deltakere fra flere land, hvorav cirka halvparten vil være fra Norge. I tillegg til Bærum sykehus deltar NTNU og St. Olavs Hospital i studien.

– Dette er forskningsspørsmål med stor interesse også internasjonalt, og for å øke gjennomførbarheten, er det en fordel å få tilgang på flere utøvere. Vi har en del utøvere i kikkerten, men er interessert i å komme i kontakt med folk som kan delta, sier Myrstad.

Chip i inntil tre år

De 120 utøverne må være villig til å få en chip implantert under huden, så hjerterytmen kan overvåkes til enhver tid. Chippen kan sitte inne i inntil tre år, men kan også fjernes tidligere hvis studiedeltakeren ønsker det.

– Det viktige er å få full kontroll på hjerterytmen, som har vært et problem i mange andre studier. Atrieflimmer opptrer som anfall, men man har ikke anfall når man er hos legen og tar EKG. Mellom anfallene er det ikke noe måte å påvise atrieflimmer på, sier han.

– Har dere noen hypotese for studien om hvorfor så mange idrettsutøvere får hjerteflimmer?

– Det er fortsatt en god del vi ikke vet om hvorfor idrettsutøvere får atrieflimmer. Men det man tror er at den repeterte belastningen hjertet utsettes for, gjennom trening med høy intensitet der hjertet utsettes for høyt trykk og store blodvolum pumpes ut i kroppen, påvirker hjertemuskulaturen. Og vi tror at den belastningen kan bidra til forandringer i hjertet, som også påvirker hjertets ledningssystem, sier Myrstad.

– Er hjerteflimmer hos toppidrettsutøvere bare ubehagelig, eller kan det også være farlig?

– Det er et godt spørsmål. For yngre idrettsutøvere er det ikke farlig å ha atrieflimmer der og da. Men på lengre sikt, hos personer som har atrieflimmer gjennom mange år og hyppige anfall som varer lengre, kan sykdommen by på større problemer. Da jeg tok min doktorgrad for fem år siden, undersøkte jeg eldre birkebeinerdeltakere med atrieflimmer. Vi tror at en del idrettsutøvere kan få større plager når de blir eldre.

– Hvorfor er det ekstra mye å lære av å gjøre studier av idrettsutøvere?

– I motsetning til de fleste andre atrieflimmerpasienter har ikke idrettsutøvere andre underliggende hjertesykdommer, eller andre tilstander som forklaring på atrieflimmer. Derfor er hjertet til idrettsutøvere spesielt godt egnet til å forske på, sier han.

Aukland åpen for å delta

Hjerteflimmer var en medvirkende årsak da langløper Jørgen Aukland la opp i 2016. Året i forveien fikk han plutselig veldig høy puls etter en treningsøkt.

– Jeg er sammen med en lege, og hun ba meg bare om å ta det med ro. Men da det ikke hadde gitt seg etter et døgn, så bar det på sykehus der de fant ut at det var hjerteflimmer, fortalte han TV 2 året etter.

Behandlingen ble av det dramatiske slaget.

– Jeg husker ikke så mye. Det var full narkose, og de tok fram en hjertestarter - bang i brystet. De måtte stoppe hjertet, for så å starte det igjen. Dette er en type behandling de gjør hver dag. Men da det først skjedde med meg så trodde jeg at jeg ferdig som skiløper, sa han.

Aukland hadde vunnet Marcialonga fire ganger og Vasaloppet to ganger da han sluttet.

LANGLØPSKONGE: Jørgen Aukland jubler for seieren i Vasaloppet i 2013. Foto: Palm, Ulf

Når TV 2 spør om han kan være interessert i å stille som deltaker i den kommende studien, er han på ingen måte avvisende.

– Ja, jeg er åpen for det. Jeg hadde måttet tenke litt på det, men jeg synes det er veldig fint at det forskes på. Jeg må vite litt mer om hva det innebærer, sier han.

– Jeg er veldig glad i å trene hardøkter, så da ville jeg helst havnet i kategorien hvor det var lov til å trene hardt.

– I hvilke situasjoner har du opplevd hjerteflimmer?

– Jeg får det gjerne hvis jeg er sliten og har sovet lite. Jeg får det sjelden under økter, men etterpå. Alt fra 5-10 sekunder til ti minutter, bortsett fra den gangen det varte i to døgn og de restartet hjertet, sier han.