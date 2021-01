Statens vegvesen har de siste årene rullet ut en rekke selvbetjeningsløsninger på nettsidene sine. Under "sjekk kjøretøyopplysninger" kan du finne ut svært mye om en bil.

Nå har de akkurat utvidet dette med en ny tjeneste. Ikke bare kan du søke opp hvilke biler som står registrert på en person og hvem som eier en bil. Nå kan du også hente ut eierhistorikken til en bestemt bil.

Hvis du lurer på hvem som har eid bilen din før deg – og hvor mange eiere den har hatt – da får du svaret på det her.

Gjør det enklere for brukerne

Tjenesten finner du ved å logge deg inn på vegvesen.no/dinside. Der kan du søke opp alle registrerte kjøretøy. For å få opp eier og eierhistorikk på et kjøretøy, må du legge inn registreringsnummeret. For å søke opp kjøretøy knyttet til en person, må du ha vedkommendes fødselsnummer. Sensitiv informasjon som hemmelige adresser og lignende er selvfølgelig skjermet.

– Vi i Statens vegvesen jobber hele tiden for å utvikle tjenester som gir trafikantene og bedrifter en enklere hverdag. Ved å gi tilgang til informasjon i kjøretøyregisteret på nettsiden vår, gjør vi det enklere for brukerne våre samtidig som vi kan redusere tiden vi selv må bruke på å gi ut disse dataene manuelt, sier Jeanette Nordan i Statens vegvesen.

Denne bilen har Norges mest fornøyde eiere

Vil kunne gi deg svar

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen mener muligheten for å sjekke eierhistorikk er gull verdt, ikke minst i forbindelse med bruktbilkjøp:

– Ja, hvis man lurer på noe rundt historikken til bilen, kan det være veldig smart å sjekke med tidligere eiere. De vil ofte kunne gi svar på ting du ellers vil slite med å finne ut av. Stusser du på noe rundt servicer og oppfølging? Er bilen ombygget? Virker kilometerstanden realistisk, eller kan det være jukset her? I svært mange tilfeller vil tidligere eiere kunne bidra til å opplyse dette, sier Møller Johnsen.

Skulle skifte hjul – oppdaget at bilselgere hadde gjort stor tabbe

Det er mange feller ved bruktbilkjøp. Derfor er det også svært viktig å sjekke bilen du vurderer å kjøpe så godt som mulig.

– Burde være obligatorisk

– Og så er det kanskje også smart å finne ut nøyaktig hvor mange som har eid bilen?

– Absolutt. Det trenger ikke være viktig, men hvis en bil har hatt veldig mange eiere, kan det jo tyde på at noe ikke er helt som det skal være her. Dessverre er det mange eksempler på at bruktbilkjøpere legger altfor lite jobb i å sjekke ut bilen de vurderer å kjøpe. En tur innom Vegvesenes nettsider burde være helt obligatorisk før man slår til, sier Brooms redaksjonssjef.

95 prosent digitale salgsmeldinger

Utvidelsen av tilgjengelige kjøretøyopplysninger føyer seg inn i en lang rekke selvbetjeningsløsninger Statens vegvesen har lansert de siste årene.

– 95 prosent av salgsmeldinger går nå digitalt. I løpet av året vil vi ferdigstille mange års jobbing med et nytt og moderne system for administrasjon av kjøretøyparken i Norge og etter hvert tilby enda flere gode nettjenester for brukerne våre, sier Nordan i Statens vegvesen.

Slik sjekker du om naboen har kjøpt seg ny bil

Video: Dette er Norges dyreste bruktbil

df