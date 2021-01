Følte seg dum da hun sa fra om Bertheussen

I et intervju med TV 2 like før domsavsigelsen fredag, der Laila Bertheussen ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for angrep på demokratiet, sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde at hun gleder seg til saken er ferdig behandlet.

– Jeg har ikke forberedt meg, men jeg har prøvd å ta det med ro fordi jeg har tillit til at rettssystemet behandlet saken på en rettferdig måte, sier den tidligere ministeren for samfunnssikkerhet.

Hun betegner hele saken som «surrealistisk, spesiell og krevende for hele landet vårt». Tybring-Gjedde legger heller ikke skjul på at den har vært en stor belastning for henne.

TIL STEDE: Ingvil Smines Tybring-Gjedde skriver på mobiltelefonen sin under domsavsigelsen i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett fredag Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Laila Bertheussen ble funnet skyldig i å ha sendt et trusselbrev til Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Det skal ha vært urin på brevet som også var påført et brennmerke.

– Det var svært ubehagelig. Dette skjedde i en situasjon der jeg nettopp var blitt utnevnt til statsråd. Når man får et slikt brev hjem privat, så gjør det noe med opplevelsen av hvor trygg man egentlig er, sier Tybring-Gjedde.

Avviser vennskap

– Er du og Bertheussen venninner?

– Nei, absolutt ikke. Jeg hadde aldri truffet henne.

Smines Tybring-Gjedde, Bertheussen og flere andre kvinner var imidlertid del av samme gruppesamtale på Messenger.

– Vi tok henne inn i denne gruppen fordi hun var i en vanskelig situasjon, noe av flere av oss andre også hadde vært. Det var helt irrelevant ikke å skulle stole på henne. Hun hadde tross alt vært samboer med landets justisminister i mer enn 25 år.

– Hvordan var det å få personlige meldinger brettet ut?

– Veldig belastende. De meldingene som var en del av rettssaken er ting vi må tåle, men alt det andre var mer krevende. Et sted må også vi få utløp for frustrasjon.

Les saken: «Faen ta kulturministeren!!! Jeg er så jævlig forbannet!!!»

Følte seg dum

Etter hvert begynte Smines Tybring-Gjedde å ane at noe var galt. Hun gikk derfor til departementsråden i Justisdepartementet for å slå alarm.

Ekstra krevende var det at hun og Tor Mikkel Wara begge var statsråder i Justisdepartementet.

– Å tenke at den som sto bak var var samboeren til kollegaen min i departementet, det var en veldig rar følelse. Dessuten fantes det ikke bevis. Det var en vanskelig situasjon, sier Smines Tybring-Gjedde og fortsetter:

– Det var andre som hadde tenkt den samme tanken som meg. I chattegruppen var vi blitt tydelig mer restriktive hva gjaldt meldingene fra Bertheussen.

Den tidligere statsråden sier at hun følte seg dum da hun tok det opp.

– Men jeg hadde behov for å si det til noen. I dag er jeg glad for at jeg gjorde det.