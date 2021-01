Dette tror reisetoppen om årets sommerferie

Torgeir Silseth er administrerende direktør i Choice Hotels, hotellgiganten som er eid av Petter Stordalen - med over 200 hoteller over hele Skandinavia og Baltikum. Silseth er også styreleder i charterselskapet Ving.

I TV 2-programmet Bare business forteller han om et svært tøft år for reiselivet, og hva han venter av denne sommeren.

– Med vaksinasjonsprogrammet så ser vi for oss at sommeren - på en eller annen måte - kommer til å bli bra, sier Silseth.

Torgeir Silseth i Choice Hotels er gjest i Bare business. Foto: Ditlev Eidsmo

Reiserestriksjoner

Silseth tror at reiserestriksjonene internasjonalt vil bli lettet på når sommeren nærmer seg - noe Ving, andre reiseoperatører, og flyselskapene nå vil være helt avhengig av.

– Vi tror at vi skal få nordmenn til sol og varme i sommer, sier han.

– Hva tror du nordmenn vil gjøre: Bli i eget land, eller reise ut?

– Vi ser vel at mange har opplevd at Norge er et godt og brukbart ferieland, og at noen vil føle seg tryggere ved å feriere hjemme. Men noen vil være så opptatt av å komme til sol og varme at de flyr av sted til sommeren, det er jeg sikker på, sier Silseth.

Norges-sommer

Fjorårets sommer endte opp med å bli et lite lyspunkt i et ellers katastrofalt år for norsk hotellbransje. Svært mange nordmenn reiste på ferie i eget land, og mange hoteller på Sørlandet, Vestlandet og Nord-Norge hadde fullt opp med norske gjester.

Nå er mange reiselivsbedrifter i Norge spente på om det i år kan komme flere utenlandske turister inn til landet. Horder av tyskere, nederlendere, italienere og amerikanere har de siste årene lagt ferien til Norge, noe som har vært årsaken til stadig nye rekorder for norsk reiseliv.

– Tror dere at det kommer noe turisme inn denne sommeren, eller har dere gitt opp det?

– Vi skal nok få noe turisme inn, men ikke i nærheten av normalt, sier Silseth.

Ny normal?

Og det kan ta lang tid før hotell- og reiselivsbransjen kommer tilbake til normalt. Denne uken gjorde hotellkjeden Scandic kjent at de sier opp 300 ansatte, etter å ha måttet nedbemanne med 700 ansatte i løpet av fjoråret.

Choice har nylig bestemt å legge ned et hotell i Stavanger. Dette er etter at hotellet har slitt i flere år - og er ikke direkte koronarelatert, ifølge Choice- ledelsen.

Men på Choice-hotellene i Norge er rundt en tredel av de ansatte nå permittert grunnet pandemien. Torgeir Silseth sier at han har tro på de aller fleste skal komme tilbake til sine jobber når samfunnet åpner opp utover året, og det blir mer «back to business» i reiselivet.

– Men blir det back to business? Hva blir den nye normalen?

– Ja, si det. Jeg sier jo at vi mennesker er sosiale vesener. Vi ønsker å møtes, og vi blir bedre av å være sammen. Siden urmenneskene gikk opp på fjellet og så at det var en dal med andre mennesker, så valgte de å gå ned dit. Så vi har reist og vi har utforsket, og vi har opplevd ting. Det kommer til å fortsette, og det kommer tilbake, sier Silseth.

Mange hoteller er avhengig av konferansemarkedet, som også nå ligger nede med restriksjoner på forsamlinger. Choice-sjefen tror at bedrifter og organisasjoner vil begynne å arrangere konferanser igjen, og at man vil ønske å møtes igjen fysisk - ikke bare på videoløsninger som Teams eller Zoom. Men han mener at antall forretningsreiser kan bli lavere enn for noen år siden.

– At det blir mer bevissthet rundt klimaaspektet i forretningsreiser, det er åpenbart, sier Torgeir Silseth.

