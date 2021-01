Natalie (43) skjulte hemmeligheten for «hele» Hollywood: – Helt grusomt å tenke på

Alle trodde at Natalie Wood hadde alt, helt til hun ble funnet død i 1981. Politiet prøver fortsatt å finne ut hva som egentlig skjedde med superstjernen.

Natalie Wood har vært superstjerne hele livet.

Mannen hennes, skuespilleren Robert Wagner, er like berømt som henne.

De er Hollywoods heteste par, men ingen vet at Natalie har to personligheter – én på den røde løperen, og én hjemme.

SUPERPAR: Natalie Wood og Robert Wagner avbildet sammen i 1980. Foto: AP

Sender sjokkbølger

En kveld superparet fester sammen på en yacht sammen med Oscar-vinner Christopher Walken, går alt galt.

Etter en heftig krangel, forsvinner Natalie sporløst.

Morgenen etter dundrer sjokkbølgene gjennom Hollywood, da det blir kjent at hun er blitt funnet druknet i en liten vik på Catalina Island i California.

Dette er starten på det som skal bli et av de mest omtalte mysteriene i Hollywood, hvor sjalusi, drapsplaner, utroskap og ei knust rødvinflaske bare er noen av ingrediensene.

Tar spåkone på ordet

Vi går tilbake til 1938, da Natalie Wood blir født som Natasha Nikolaevna Zakharenko i San Francisco.

Natashas russiskfødte mor, Maria, har besøkt en spåkone som mener at Natasha er en kommende stjerne.

Maria tar henne på ordet, og finner ut hvor den populære, Oscar-vinnende regissøren Irving Pitchel spiller inn sin nyeste film.

Hun tar med seg Natasha til filmsettet og setter henne på Pitchels fang.

Natasha begynner å synge, og regissøren lar seg fort sjarmere av den lille jenta med den store stemmen.

På denne måten får Natasha seg en statistrolle i filmen, «Natt uten måne», som utspiller seg i Norge under 2. verdenskrig.

Det tar ikke lang tid før Natasha har fått et nytt og mer Hollywood-vennlig navn, Natalie Wood, for å få fart på karrieren.

DRIKKER MELK: Natalie Wood spiser lunsj sammen med moren Maria Gurdin på Cafe de Paris under en filminnspilling i Hollywood i 1949. Foto: AP

På bare fire år går Natalie fra å være ei helt ukjent jente, til å i 1947 bli den største barnestjerna i byen.

Natalie roses opp i skyene for talentet sitt, og blir kjent for å være jenta som bare trenger ett forsøk for å spille inn en scene.

Hun får kallenavnet «One-take Natalie», men det er ett problem:

Hun klarer ikke å gråte på kommando.

Dette løser mamma Maria ved å rive en sommerfugl i fillebiter foran henne, slik at Natalies tårer renner foran kameraene.

Blir tenåringsidol over natta

Natalie spiller i filmsuksess etter filmsuksess, som «I morgen og for alltid» og «Mirakelet på Manhattan».

Som 16-åring blir hun tenåringsidol over natta i «Rebel Without a Cause», som på norsk får navnet «Rotløs ungdom».

I filmen spiller Natalie en ny, dristig, rolle.

Sladderpressen vil ha det til at Natalie fikk rollen i «Rebel Without a Cause» fordi hun hadde sex med den 25 år eldre filmprodusenten Nicholas Ray for å vise at en tidligere barnestjerne kan spille en «bad girl».

KLASSIKER: Natalie Wood og James Dean i «Rotløs ungdom». Foto: AP

Natalie begynner å bli voksen, og vil vise dette.

1955: Natalie Wood er i ferd med å bli voksen, og krever å bli behandlet deretter. Foto: AP

Hun blir sammen med selveste Elvis, som får tenåringshjerter verden over til å banke hardt.

Elvis forguder henne, og har sett alle filmene hennes.

Han trygler Natalie om å bli med ham hjem til foreldrene i Memphis.

Elvis vil imponere foreldrene sine ved å vise dem at han har kapret Hollywoods største, vakreste stjerne.

Natalie blir med, men til hennes store forskrekkelse blir ikke Elvis' foreldre imponert.

Elvis' mor, Gladys, mener at det er svært upassende at Natalie går rundt i huset deres iført en gjennomsiktig nattkjole.

– Not in this house, sier Gladys foran en måpende Natalie.

MED ELVIS: Natalie Wood og Elvis var kjærester, men bare frem til hun møtte foreldrene hans. Foto: AP

Natalie synes at Elvis' og morens forhold er for tett, og hun reagerer sterkt da Gladys sier «kom og sitt på mammas fang» til Elvis.

Natalie gjør det slutt og reiser rasende hjem til Hollywood.

Elvis gir henne kallenavnet «Mad Nat» – Gærne Natalie.

– Jeg tror det skyldtes hvor sint hun ble, sier forfatter av «Being Elvis: A Lonely Life», Ray Connolly, til Closer.

«Han skal jeg gifte meg med»

WAGNER OG WOOD: Natalie Wood og Robert Wagner på forsiden av People i 1976. Foto: Faksimile

Mamma Maria, som jobber fulltid som datterens manager, mener at 18 år gamle Natalie skal gå på date med den berømte skuespilleren Robert Wagner.

I et intervju med magasinet People i 1976, fortalte Natalie at hun møtte Robert første gang da hun var bare ti år gammel.

– Jeg var 10 år og han var 18 år første gang jeg så ham hos 20th Century Fox. Jeg sa dette til moren min: «Han skal jeg gifte meg med», sa hun.

Og gift ble de – to ganger.

I 1957 sier Natalie Wood ja til Robert Wagner under en stjernespekket vielse.

Deretter setter de seg i en kabriolet og drar på USA-turné for å hilse på fansen.

NYGIFT: Natalie Wood og Robert Wagner skjærer opp bryllupskaka i 1957. Foto: AP

Satt i skyggen av kona

Ingen blir overrasket da Natalie får hovedrollen i det som skal bli en filmklassiker, «West Side Story».

Den eneste som ikke ser ut til å like Natalies enorme suksess, er Robert.

En kveld tar Natalie ham bokstavelig talt på senga hjemme i Beverly Hills.

Han ligger, ifølge boka «Natalie Wood: The Complete Biography», i senga sammen med en naken mann.

Natalie knyter neven sin så hardt rundt krystallglasset hun holder, at det knuser og kutter henne til blods.

Hun rømmer hjem til mamma, hvor hun forsøker å ta sitt eget liv.

Dagen etter våkner hun opp på et sykehus i Los Angeles.

– Det er helt grusomt å tenke på på hendelsen som førte til bruddet. Det var som en siste dråpe, skriver Natalie i bladet Ladies’ Home Journal i 1966, i en artikkel som aldri skal bli publisert.

I artikkelen avslører hun at hun lenge holdt utroskapen hemmelig, og at hjertet hennes ble knust.

– Virkeligheten knuste det skjøre nettet av romantiske fantasier med kraften til en hammer, fortsetter hun.

KLAR FOR RØD LØPER: Natalie Wood arm i arm med skuespiller Warren Beatty før Oscar-utdelingen i Santa Monica i 1962. Foto: AP

Klar for å drepe

Etter skilsmissen drar hun på date med Warren Beatty, som nå er den heteste skuespilleren i byen.

Robert Wagner blir rasende da han får høre om dette.

I selvbiografien «Pieces of My Heart», skriver Wagner at han planla å drepe rivalen.

Robert kunne ikke fordra tanken på at Natalie var blitt sammen med en yngre, kjekkere og mer populær skuespiller enn ham selv.

– Den sommeren, da jeg leste at de var det «mest populære unge paret i byen», ville jeg bare drepe jævelen, skriver han.

Og:

– Ikke bare ville jeg drepe ham – jeg var forberedt på å drepe ham. Alt hadde tatt slutt, ekteskapet mitt, karrieren min, livet jeg hadde bygd opp.

Blir deprimert

Det kan se ut som om Natalies karriere har nådd sitt høydepunkt, for i tiden som følger flopper flere og flere av filmene hennes.

SMILET BEDRAR: Natalie Wood og Paul Newman, som har plaster på haka etter en fallulykke, poserer med sine priser under Golden Globe Awards i Hollywood i 1966, kort tid før Wood forsøker å ta sitt eget liv. Foto: AP

Natalie takler ikke de dårlige filmanmeldelsene, og blir svært deprimert.

Hun går til psykoanalyse fem dager i uka, men problemene skjuler hun for resten av Hollywood.

På rød løper stråler hun, smiler bredt og prater med alle.

Hjemme vil hun bare sove og glemme verdenen rundt seg.

To personligheter

En av Natalies ekskjærester, filmskaperen Henry Jaglom, sier i dokumentaren «The Mystery of Natalie Wood» at Natalie hadde to personligheter.

– Hun var sjarmerende, pratsom, kvikk og svært nervøs. Da vi var ute blant folk, tok hun på seg det hun kalte «skiltet». Hun hadde et bilde av hvem hun egentlig var, og hvem hun skulle vise fram i offentligheten. Da ville hun ikke at noe forstyrrende, ubehagelig eller konfronterende skulle skje. Hun var så urolig innvendig, sier han.

NYTT BRYLLUP: Natalie Wood og den britiske filmprodusenten Richard Gregson etter bryllupet i Holy Virgin Mary Church i Hollywood 30. mai 1969. Foto: AP

Natalie våkner til liv igjen da hun møter den britiske filmprodusenten Richard Gregson.

MED NATASHA: Natalie Wood sammen med datteren Natasha Gregson Wagner på Hawaii i 1978. Foto: AP

I håp om at han kan gjøre henne lykkelig, gifter hun seg med ham.

Sammen får de en datter som de gir navnet Natalie en gang hadde, Natasha.

Lykken er kortvarig, for også Gregson er utro, og nok en gang tar Natalie ut skilsmisse.

Tilbake til Robert

Er det en mann som aldri har glemt Natalie, så er det Robert Wagner.

Da han får høre at hun nok en gang er singel, får de to raskt kontakt igjen.

Begge er fullstendig klar over hvor mye oppmerksomhet de vil få hvis de blir sammen igjen.

– Jeg tror at de begge hadde blitt voksne. De skjønte hva de betydde for hverandre, og de så verdien i det, sier Natalies venninne Faye Nuell Mayo i dokumentaren.

STRÅLER: Robert Wagner og Natalie Wood ankommer Oscar-utdelingen i Los Angeles i 1978. Foto: AP

I 1972 gifter de seg på nytt, på en yacht utenfor Catalina Island i California, og får datteren Courtney sammen.

Lei av dårlige rolletilbud, nå som hun er 40, bestemmer Natalie seg for å være mamma på heltid.

– Jobb er ikke så viktig for meg som før. Når en kvinne gifter seg og får barn, må noen deler av livet hennes settes på vent, sier hun til People.

Men, det tar ikke lang tid før hun lar seg lokke av det glamorøse livet i Hollywood.

Både hun og Robert takker ja til en rolle i «Cat on a Hot Tin Roof», som fikk den norske tittelen «Katt på hett blikktak».

Filmen blir en braksuksess, og pengene renner inn på parets konto.

Kjøper yacht

Til tross for at Natalie har vannskrekk og ikke kan svømme, kjøper paret seg en 55 fot stor yacht.

Yachten døper de «Splendour», oppkalt etter Natalies favorittfilm og -dikt, «Splendour in the Grass».

SISTE FEST: «Splendour» fotografert i Avalon i California 29. november 1981 etter at Natalie Wood døde. Foto: Paul J. Harrington/AP

Fatalt seilas

Thanksgiving-helgen i 1981 tar de med seg Natalies gode venn, superstjernen Christopher Walken, på et seilas til øya de giftet seg på, Santa Catalina Island.

PÅ YACTHEN: Oscar-vinner Christopher Walken, her avbildet på Broadway i mars 2010. Foto: Jemal Countess/AP

Walken er Hollywoods heteste stjerne etter at han i 1979 vant to Oscar-priser for rollen i «Hjortejegeren».

Nå spiller han inn filmen «Brainstorm» sammen med Natalie, og sladderpressen har gått amok.

Det blir spekulert på om Wood og Walken, som akkurat har spilt inn en dampende het sexscene i filmen, har en hemmelig romanse.

Etter en heftig fest på yachten, er Natalie plutselig borte.

Robert legger merke til at den lille oppblåsbare jolla, «Prince Valiant», som var festet bak yachten er borte.

Han fortsetter festen i to og en halv time, og blir så full at han knuser ei flaske rødvin på gulvet, før han ringer kystvakta og sier at kona er borte.

Krangel eller rømning?

Kystvakta rykker ut, og søker etter Natalie hele natta.

Klokka 08.30 morgenen etter, blir hun funnet druknet i en liten vik på Catalina Island.

Hun har kun på seg nattkjole, rød dunjakke og blå raggsokker.

FUNNET DRIVENDE: Den oppblåsbare båten Prince Valiant fotografert etter å ha blitt funnet skylt på land på Catalina Island 30. november 1981. Foto: Paul J. Harrington/AP

Ingen skjønner hva som har skjedd, men ryktene begynner fort å gå.

Har Natalie blitt drept fordi Robert avslørte at hun var utro med Christopher Walken?

Prøvde Natalie, som jo hadde vannskrekk, å komme seg vekk fra yachten fordi Robert var truende?

I avhør nekter både Robert og Christopher for å ha noe med forsvinningen å gjøre, og kapteinen på yachten har heller ingen hjelpsomme opplysninger.

Rettsmedisinerne finner ingen bevis på at Natalie Wood er blitt drept.

Politiet konkluderer til slutt med at det hele var en ulykke som delvis skyldtes at Natalie hadde høy promille.

Ny vending

3. desember 1981 blir Natalie Wood begravd i Westwood Memorial Park i Los Angeles.

Her er stjerner som Marilyn Monroe, Frank Zappa, Truman Capote, Bettie Page og Dean Martin også begravd.

MORE THAN LOVE: Gravstenen til Natalie Wood Wagner i Westwood Memorial Park i Los Angeles. Foto: Gabriel Bouys/AP

Etter begravelsen fortsetter livet i Hollywood som før.

Robert Wagner dukker opp i blant annet «Wild Things», «Austin Powers»-filmene og hitserien «Par i hjerter».

Christopher Walken fortsetter også å gjøre suksess.

Da People fem år etter Natalies bortgang spør Walken om hva som egentlig skjedde på yachten, svarer han dette:

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Hun gled og falt i vannet. Jeg var i senga da. Det var forferdelig. Hør her, vi har en samtale jeg ikke vil ha, det er jævlig kjedelig.

SAMLET AUTOGRAFER: Elleve år gamle Natalie Wood får skinnjakken sin signert av nok en stjerne, denne gangen av skuespiller Wendell Corey i 1949. Foto: AP

Overrasket alle

I februar 2018 ble mange overrasket da Los Angeles-politiet annonserte at Wagner, som nå er 90 år gammel, «er en såkalt «person av interesse» i saken.

Se video fra pressekonferansen øverst i saken!

Syv år tidligere gjenåpnet politiet saken etter at kapteinen på «Splendour», Dennis Davern, kom med en innrømmelse.

Han sa ifølge USA Today at han hørte Natalie og Robert kranglet høylytt på dekk kvelden hun forsvant, og at han fant Robert alene på dekk etterpå.

I et intervju med «Dr. Phil», blir kapteinen spurt om han tror at Robert drepte Natalie.

– Ja, det tror jeg, faktisk, svarer han.

PRESSEKONFERANSE: Los Angeles-politiet annonserer at Robert Wagner er en person av interesse under en pressekonferanse i Los Angeles i februar 2018. Foto: Damian Dovarganes/AP

I 2013 offentliggjorde politiet en obduksjonsrapport.

Her kom det frem at skadene på Natalies kropp kunne ha oppstått før hun falt i vannet og druknet.

Los Angeles-politiets talskvinne, Nicole Nishida, fortalte også AP at et vitne, som ikke er blitt identifisert, fortalte at han hørte skriking og bråk fra parets lugar.

Andre vitner, som skal ha vært på en annen yacht i nærheten, hørte også at en mann og en kvinne kranglet på «Splendour».

Forskjellige forklaringer

I sin opprinnelige forklaring innrømmet Robert at han kranglet med Natalie fordi han syntes at hun var så mye borte fra resten av familien.

Men, i boka «Heart to Heart with Robert Wagner» fra 1986, fortalte han at det var Christopher Walken han kranglet med.

I boka skrev han at Walken diskuterte politikk, og at Natalie la seg i lugaren fordi hun kjedet seg.

Da skal mennene ha begynt å krangle om hvorvidt Natalie burde gjøre et comeback i Hollywood.

Robert sa at han hadde en teori om at Natalie ikke fikk sove fordi jolla dunket i skroget, og at hun gikk ut for å feste fortøyningen bedre og gled ut i vannet.

DEKKET AV BLOMSTER: Robert Wagner legger blomster på konas kiste før den blir senket i Westwood Memorial Park i Los Angeles. Foto: Reed Saxon

Nekter å prate med politiet

– Jeg har ikke hørt ham komme med detaljer som passer overens med alle de andre vitnenes forklaringer i denne saken, sier etterforsker John Cornia i Los Angeles-politiet i CBS-programmet «48 Hours».

VIL IKKE SNAKKE: Robert Wagner fotografert i 2013. Foto: Todd Williamson/AP

Han sier at Robert Wagner har nektet å prate med politiet etter at de gjenåpnet saken.

– Jeg synes han konstant forandret historien sin litt, og hans versjon av det som skjedde henger ikke i hop, sier etterforskeren.

Politiet etterforsker fortsatt det 40 år gamle dødsfallet.

– På en eller annen måte havnet hun i vannet, men trolig ikke på egenhånd, sa sheriffen i Los Angeles i januar 2018.